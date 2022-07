Manchester United: pourquoi les Red Devils vont affronter l’Atlético de Madrid... en Norvège

Manchester United va disputer un match de préparation face à l’Atlético de Madrid, samedi à Olso, la capitale de la Norvège. Les Red Devils ont choisi de délocaliser cette rencontre en Scandinavie en raison de leur cote de popularité sur place, où ils sont soutenus par un groupe officiel de supporters depuis plus de quarante ans.

Hors du Royaume Uni, c’est le plus grand groupe de supporters de Manchester United. Le "Scandinavian United" regroupe plus de 40.000 membres répartis dans le nord de l’Europe. Fondé en février 1981 par deux fans norvégiens, l’association officielle a fêté l’an passé son quarantième anniversaire. Mais les célébrités ont dû être reportées en raison de la pandémie de Covid.

Elles se tiendront finalement le week-end prochain, avec un événement particulièrement attendu. Les Red Devils vont venir disputer un match de préparation face à l’Atlético de Madrid. Une affiche prévue samedi à l’Ullevaal Stadion d’Oslo, la capitale de la Norvège (13h45). L’enceinte de 28.000 places, fief de l’équipe nationale emmenée par Erling Haaland, affichera complet pour ce rendez-vous de prestige.

"Une relation de longue date avec la Norvège"

"Nos joueurs et notre personnel d'encadrement vont savourer la chance de se produire devant un stade plein de fans norvégiens passionnés", se réjouit John Murtough, le directeur du football de MU. "Manchester United entretient une relation profonde et de longue date avec la Norvège, complète Colette Roche, la directrice des opérations du club. Nous sommes ravis de revenir jouer au stade Ullevaal. Notre visite permettra de marquer le 40e anniversaire de notre club officiel de supporters norvégiens, ce qui reflète la force du soutien dont nous bénéficions dans le pays."

Un pays qui a mis un peu de temps avant de se passionner pour les exploits des hommes en maillot rouge. Il a fallu attendre les années 1990 et la domination de l’équipe de Sir Alex Ferguson pour que le charme opère. Avec des stars comme David Beckham ou Ryan Giggs, mais surtout plusieurs joueurs scandinaves: le Suédois Jesper Blomquist, le Danois Peter Schmeichel ou le Norvégien Ronny Johnsen. Sans oublier le légendaire Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer, l’idole absolue

L’ancien attaquant, natif de Kristiansund (à l’ouest de la Norvège), a offert à Manchester United sa deuxième Ligue des champions le 26 mai 1999 à Barcelone. En inscrivant le but de la victoire à le 93e, au terme d’une finale inoubliable face au Bayern Munich (2-1). Vingt ans plus tard, l’ancien super-sub s’est installé sur le banc d’Old Trafford. Pour le plus grand bonheur du Scandinavian United.

"Solskjaer a une position spéciale en Norvège, les Norvégiens veulent qu'il réussisse, explique son président Bernt Hjornevi. Quand il a pris la relève, c'était fou. La veille de Noël, nous avons envoyé des informations sur les adhésions et nous avons eu plus de cent nouveaux membres par jour ce mois-là."

Un magazine, un site et des boutiques officielles

L’an passé, les supporters scandinaves disposaient de près de 500 abonnements à Old Trafford. Ils éditent huit fois par an un magazine officiel, gèrent un site web (alimenté quotidiennement par des journalistes), une boutique en ligne et une autre située à Bergen, au sud-ouest du pays. Il y a trois ans, Manchester United était déjà venu disputer un match amical à Oslo, face au club de Kristiansund. Avec Solskjaer à sa tête. Les Red Devils l’avaient emporté dans le temps additionnel grâce à un penalty de Juan Mata. Face à des tribunes déchaînées.

Pour leur grand retour, la communion s’annonce encore plus forte. Ce sera l’occasion pour les coéquipiers de Bruno Fernandes de prendre leur revanche sur l’Atlético, qui les avait sortis en 8es de finale de C1 la saison passée. Dès le lendemain, United aura droit à un autre match amical face à au Rayo Vallecano. A Old Trafford cette fois. Le club a déjà annoncé que les joueurs présents en Norvège ne le disputeraient pas. Il sera ensuite l’heure de se projeter sur la reprise de la Premier League, avec la réception de Brighton le 7 août (15h).