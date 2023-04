Newcastle – Tottenham : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Duel de haut de tableau en Angleterre. Newcastle reçoit Tottenham pour le compte de la trente-deuxième journée. Découvrons sans plus attendre comment vous pourrez suivre cette rencontre.

En Angleterre, c’est LE choc de cette trente-deuxième journée, d’autant plus que l’autre choc qui met aux prises Manchester United et Chelsea a été reporté. Dans son antre de Saint James Park, Newcastle accueille donc Tottenham.

Avant cette nouvelle journée, les deux équipes pointent dans le top 5 du classement. Grâce à un bilan comptable de 56 points (15 victoires, 11 matchs nuls, 4 défaites), Newcastle, quatrième, devance son adversaire du soir de 3 unités. Car à l’heure d’entamer cette nouvelle rencontre, les joueurs de Tottenham affichent un bilan de 16 victoires, 5 matchs nuls et 10 défaites. Malgré ces 3 points de retard, Tottenham comptabilise un match joué en plus. Pour espérer devancer Newcastle en fin de saison, la victoire des coéquipiers d’Harry Kane semble donc indispensable. D’autant plus qu’en Angleterre, les 4 premières équipes se voient offrir une qualification directe pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Mais Newcastle ne l’entend pas de cette oreille et espère bien mettre Tottenham hors jeu à seulement quelques journées de la fin. En cas de victoire, les Magpies prendraient alors une sérieuse option sur la Ligue des Champions. Dans le paragraphe suivant, on revient ensemble sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Newcastle – Tottenham : à quelle heure ?

Cette rencontre entre Newcastle et Tottenham est à suivre ce dimanche dès 15 heures sur la chaîne CANAL+ Foot. Pour être en place à l’heure du coup d’envoi, on vous conseille de souscrire à une offre CANAL+ comme l’offre CANAL+ Sport qui permet d’accéder à l’intégralité des chaînes du groupe pour un tarif de 34,99 euros par mois avec un engagement de durée de 24 mois. En plus des chaînes de CANAL+, cette offre permet aussi d’accéder aux antennes de beIN SPORTS et d’Eurosport.

