Pour Carragher, Manchester City sera la meilleure équipe anglaise de l'histoire si elle gagne la Ligue des champions

Dans une chronique au Telegraph après la victoire mercredi de Manchester City contre Arsenal (4-1) en Premier League, Jamie Carragher a livré un hommage appuyé à Pep Guardiola. Pour l'ancien défenseur de Liverpool, les Cityzens deviendraient la "meilleure équipe anglaise de l'histoire" s'ils parvenaient à réaliser le triplé cette saison avec la Ligue des champions en point d'orgue.

Arrivé en 2016 à Manchester City, Pep Guardiola compte déjà quatre titres en Premier League au palmarès. Et le cinquième pourrait suivre dès cette saison. Mercredi, à l'Etihad Stadium, les Cityzens ont délivré une démonstration face au leader Arsenal (4-1), pour revenir à deux unités au classement avec deux matchs de retard. Pour Jamie Carragher, l'effectif dirigée par Guardiola "est sur le point de rejoindre le panthéon des plus grands du football".

"Ce n'est pas seulement le fait que City gagne. C'est la façon dont ils le font"

Jusqu'ici, la Ligue des champions a résisté au Manchester City de Pep Guardiola. Cette saison, l'Espagnol et ses troupes doivent franchir l'obstacle du Real Madrid en demi-finales pour espérer marquer l'histoire. "Si City remporte la Ligue des champions cette saison, certains penseront que nous sommes en train de voir la meilleure équipe anglaise de tous les temps. Il sera de plus en plus difficile d'aller à l'encontre de ce point de vue", a jugé l'ancien de Liverpool dans une chronique pour le Telegraph.



"Ce n'est pas seulement le fait que City gagne. C'est la façon dont ils le font, le style, l'autorité, le panache et l'inventivité, a justifié l'ancien de Liverpool. City possède le meilleur attaquant du monde, le meilleur milieu de terrain du monde et, sans aucun doute, le meilleur manager du monde. Il pourrait bien être le meilleur de tous les temps."

"Cette équipe de City est supérieure à celle de Manchester United qui a remporté le triplé en 1999"

Pour Carragher, les Gunners ont eu l'air "d'écoliers" dans ce choc attendu pour la course au titre. L'Anglais a dressé les louanges d'un manager qui "repense le jeu" comme il l'a déjà fait à Barcelone. "Oui, il a eu tout l'argent qu'il souhaitait pour réaliser sa vision, mais cela ne change rien au fait qu'il a construit une machine à gagner qui accumule les points saison après saison à un rythme que le pays n'a jamais connu, a lancé Carragher. Si l'imitation est une flatterie, Guardiola n'a pas besoin d'aller chercher bien loin les compliments de ses pairs."

Dans l'histoire anglaise, seul Manchester United a réalisé le triplé Premier League-Ligue des Champions-FA Cup, en 1999. Les hommes de Guardiola n'ont encore rien gagné cette saison mais ont encore les moyens d'égaler cette performance à l'approche du sprint final. "Cette équipe de City est supérieure à celle de Manchester United qui a remporté le triplé en 1999. Il n'y a guère de similitude dans la manière dont ils s'y prennent pour tenter d'égaler cet exploit, a lancé l'homme aux 737 matchs avec les Reds. L'équipe de Sir Alex Ferguson y est parvenue à force de volonté, grâce à d'improbables retours en fin de match et - elle serait la première à l'admettre - à d'heureux rebonds du ballon à des moments clés."

Sur ses dix derniers matchs de Premier League, Manchester City a pris 28 points possibles sur 30. "La récente série de matchs de City est aussi proche de la perfection footballistique qu'il est possible de l'être, a noté Carragher. Ils sont en train de faire passer certains des clubs les plus prestigieux pour des clubs ordinaires."

Pour Jamie Carragher, Manchester City est désormais "à trois matchs de l'immortalité". Pour cela, il faudra gagner les trois dernières rencontres de la saison en Ligue des champions et cette équipe sera alors "la plus grande de notre époque".