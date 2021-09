Premier League: après les incidents face à Liverpool, Chelsea écope d’une amende

Le 28 août dernier, Liverpool et Chelsea se sont quittés sur un match nul (1-1) après une rencontre tendue. La Fédération Anglaise a pris la décision de sanctionner les Blues d’une lourde amende après le comportement de ses joueurs.

Dix jours après la rencontre entre Liverpool et Chelsea (1-1), la Fédération anglaise a infligé une amende de 25 000 livres, soit un peu plus de 21 000 euros, après le mauvais comportement des joueurs de Thomas Tuchel. Ces derniers ont invectivé l’arbitre sur et en dehors du terrain après l’expulsion de Reece James pour une main dans la surface. Dans un post sur twitter, le porte-parole de la FA a expliqué que les Blues n’ont pas respecté les régles du championnat en enfreignant la règle E20.1.

Que s’est-il passé ?

L’affiche entre Liverpool et Chelsea a basculé dans les dernières secondes de la première période. Reece James, défenseur des Blues, a commis une main sur sa ligne. C’est naturellement que l’arbitre Anthony Taylor avait désigné le point de penalty. Derrière, il avait expulsé le latéral droit, une décision considérée comme sévère aux yeux des Blues.

Après la transformation du penalty et l'égalisation par Mohamed Salah, le ton était rapidement monté entre les joueurs des deux équipes avec notamment le capitaine des Reds, Jordan Henderson, le duo Jota-Robertson et plusieurs joueurs de Chelsea , dont Romelu Lukaku visiblement très motivé pour ses retrouvailles avec Liverpool. Lui l'ancien d'Everton, club rival des Reds.



Chelsea reçoit Aston Villa (samedi 18h30) ce week-end et Liverpool se déplace sur la pelouse de Leeds (dimanche 17h30) avant de débuter leur campagne de Ligue des champions la semaine suivante.