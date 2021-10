Premier League: avec le possible rachat saoudien, Newcastle deviendrait le club le plus riche au monde

La puissance financière du Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, sur le point de racheter Newcastle United, est estimée autour des 400 milliards d'euros. Le club de Premier League deviendrait donc le plus puissant au monde.

Les Magpies auraient littéralement les moyens de concurrencer le PSG et Manchester City. Newcastle United va devenir le club avec la plus grosse puissance financière de la planète, sous réserve que son rachat par un consortium saoudien aboutisse. Actuellement détenu par l'homme d'affaires britannique Mike Ashley, le club de Premier League doit passer à 80% sous le contrôle d'une entité principalement portée par le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite (PIF). Ce fonds souverain est tout simplement l'un des plus puissants au monde, avec une richesse estimée à près de 400 milliards d'euros.

À Manchester City, le propriétaire émirati Cheikh Mansour (à la tête d'un fonds privé d'Abu Dhabi) peut s'appuyer sur une réserve estimée à 30 milliards d'euros. Le Paris Saint-Germain serait aussi surclassé, sur le papier. Car le fonds souverain Qatar Investment Authority, qui chapeaute Qatar Sports Investments (QSI), serait doté d'une fortune de plus de 250 milliards d'euros.

Yasir Al-Rumayyan pourrait être le futur président

Premier exportateur de pétrole au monde, l'Arabie Saoudite a donc les moyens, par le biais de son fonds souverain, de faire une entrée fracassante dans le monde du football. D'après la presse anglaise, la Premier League aurait officiellement obtenu la garantie que le pouvoir de Riyad ne soit pas directement impliqué dans le rachat et la gestion du club, compte tenu des oppositions liées au bilan catastrophique du pays en matière de droits humains.

Mais il est de notoriété publique que le Fonds d'investisesment public d'Arabie Saoudite est supervisé par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Pour que le rachat de Newcastle United se fasse, "MBS" ne devrait pas figurer sur l'organigramme du club. Comme le rapporte le Daily Mail en Angleterre, la place de président, sans doute non-exécutif, pourrait revenir à Yasir Al-Rumayyan, l'actuel directeur général du fonds souverain. Cet homme de 51 ans est notamment membre du conseil d'administration du groupe Uber, alimenté par le PIF au même titre que d'autres grosses sociétés telles que Facebook et Boeing.