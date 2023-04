Premier League: Chelsea officialise l'arrivée de Frank Lampard pour la fin de la saison

Frank Lampard a été nommé ce jeudi entraîneur de Chelsea, jusqu'à la fin de saison. Il remplace Graham Potter, écarté dimanche, et fait son retour au club.

Le voilà, le quatrième entraîneur en quatre matchs pour N'Golo Kanté. L'intérim de Bruno Saltor a déjà pris fin puisque la direction de Chelsea a officialisé l'arrivée de Frabk Lampard jusqu'en fin de saison, son deuxième mandat en tant que coach des Blues après celui exercé entre 2019 et 2021. Il s'agit du quatrième entraîneur du club londonien cette saison, après Thomas Tuchel, Graham Potter et donc l'éphémère Bruno Saltor.

"Nous sommes ravis d'accueillir Frank à Stamford Bridge. Nous poursuivons néanmoins notre processus minutieux et exhaustif pour trouver un entraîneur définitif, nous voulons fournir au club et à nos fans un plan clair et stable pour le reste de la saison, ont déclaré les copropriétaires Todd Boehly et Behdad Eghbali dans un communiqué. Nous voulons nous donner toutes les chances de succès et Frank possède toutes les caractéristiques et qualités nécessaires pour nous conduire jusqu'à la ligne d'arrivée."

Lampard, en attendant un grand nom?

Plusieurs noms circulent pour succéder à Frank Lampard à compter de la saison prochaine, parmi lesquels Julian Nagelsmann, Luis Enrique ou encore José Mourinho. Pour l'heure, Chelsea, 11e de Premier League et largué dans la course à la Ligue des champions, se déplacera à Wolverhampton samedi avant d'aller à Santiago-Bernabeu, défier le Real Madrid en quarts de finale aller de C1, mercredi.