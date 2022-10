Premier League: le milieu de Brighton, Enock Mwepu, contraint de mettre un terme à sa carrière à 24 ans

Le club anglais de Brighton annonce lundi la fin de carrière de son milieu de terrain défensif Enock Mwepu à seulement 24 ans. L’international zambien souffre d’une maladie cardiaque.

Triste nouvelle pour Enock Mwepu. Agé seulement de 24 ans, le milieu de terrain de Brighton doit dire adieu à sa carrière professionnelle dans le football. L’annonce de sa retraite a été faite par le club anglais ce lundi matin. Des examens ont démontré que l'international zambien, évoluant au poste de milieu de terrain défensif, souffre d’une maladie cardiaque héréditaire. Une maladie susceptible de s’aggraver avec le temps et de provoquer un malaise qui pourrait s’avérer mortel pour le joueur s’il reste sur les terrains.

"La condition, qui peut s'aggraver avec le temps, exposerait Enock à un risque extrêmement élevé de subir un événement cardiaque potentiellement mortel, s'il devait continuer à jouer au football de compétition", expliquent les Seagulls dans un communiqué.

"Nous sommes tous dévastés pour Enock, a réagi Tony Bloom, le président de Brighton. Lui et sa famille ont vécu des semaines traumatisantes." Roberto De Zerbi, le coach italien de la formation classée 7eme de Premier League est aussi sous le choc : "Avant d’arriver, j’ai regardé toute l’équipe, c’était un joueur avec lequel j’étais impatient de travailler. Nous ferons tout notre possible pour l’aider."

"Ce n’est pas la fin de mon implication dans le football"

Enock Mwepu était arrivé à Brighton en 2021 en provenance du RB Salzbourg pour un transfert estimé à 23 millions d’euros. Il compte 24 sélections avec la Zambie (6 buts). Dans un émouvant message posté sur son compte Instagram, Mwepu parle d’un "garçon venu d’une petite ville de Zambie appelée Chambishi" qui a "tenu bon pour réaliser son rêve de jouer au football au plus haut niveau." Et d’ajouter : "Ce n’est pas la fin de mon implication dans le football. J’ai le souhait de rester impliqué dans la mesure du possible."