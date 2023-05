Premier League: le stade totalement archaïque de Luton Town, qui va retrouver l'élite la saison prochaine

Tout juste promu en Premier League après une victoire sur tirs au but (1-1, 6-5 tab) face à Coventry, Luton Town va devoir procéder à de nombreux travaux pour homologuer Kenilworth Road, son stade, qui pour l'instant ne remplit pas les obligations du championnat anglais.

Après l'exploit et la montée en Premier League gagnée dans un match de barrage face à Coventry (1-1, 6/5 tab), Luton Town démarre une course contre la montre. Le club de Championship, qui n'avait jamais connu la Premier League sous son format actuel, va devoir mettre à jour son enceinte, Kenilworth Road, pour espérer pouvoir accueillir les matchs de l'élite anglaise la saison prochaine.

Des travaux à hauteur de 10 millions de livres

Kenilworth Road deviendra la saison prochaine le plus petit stade de Premier League et, surtout, nécessitera également une mise aux normes très rapide cet été. Entre 8 et 10 millions de livres devront être dépensés pour embellir le terrain, avec des installations de presse rénovées, de nouvelles unités de diffusion et des projecteurs, tous exigés par la Premier League.

Au rayon des évolutions obligatoires, la tribune de presse, qui devra compter au moins 50 sièges la saison prochaine, contre seulement 29 disponibles aujourd'hui. Luton devra également construire une salle de conférence de presse pouvant accueillir au moins 70 personnes, les conférences de presse d'après-match de Luton se tenant actuellement dans le Nick Owen Lounge, un bar populaire utilisé par les supporters avant les matchs et à la mi-temps.

Plus de postes de commentaires, de caméras, de projecteurs...

La Premier League requiert aussi une amélioration de son portique de télévision, au moins 15 points de commentaires télévisés, 15 autres points de commentaires pour la radio radio, sept spots de présentation en bord terrain, des dispositions pour les caméras VAR... Luton devra aussi revoir la puissance de ses projecteurs, pour l'instant jugée trop faible pour permettre la diffusion de la Premier League.

Le stade n'a pratiquement pas changé depuis le printemps 1992 et la relégation en D2 de Luton Town, qui n'avait donc jusqu'ici jamais connu la Premier League dans sa version moderne. L'entrée de la tribune Oak Road se fait par une porte ressemblant à une porte de maison, à tel point que l'enceinte passe inaperçue dans la ville lorsqu'il n'y a pas match.

L'entrée du stade de Luton, au milieu des maisons typiques britanniques © AFP

Un accès au stade au milieu des jardins des voisins

Pour accéder au stade, les tourniquets sont encastrés dans une rangée de maisons mitoyennes, puis une passerelle conduit les supporters à monter des marches métalliques et à traverser les jardins des voisins. A Luton, les tribunes sont si proches du terrain que les personnes au premier rang peuvent tendre la main et toucher les joueurs. L'ailier de Sunderland Amad Diallo pourra en témoigner, victime d'une bousculade d'un supporter en tribunes lors des demi-finales de barrages pour la montée.

Ce stade où les poutres métaliques limitent la vue des supporters en tribunes va vivre de grands travaux de rénovation cet été, grâce à un plan déjà mis en place la saison dernière, avant la défaite contre Huddersfield Town en demi-finale des play-offs. Après la montée, le conseil local est chargé de le faire appliquer au plus vite.

"Haaland passera par l'autre entrée de merde que nous avons"

"Je pense que ce sera un atout pour la Premier League, déclare Gary Sweet, directeur général de Luton à The Athletic concernant son enceinte si particulière. C'est la vraie vie, le vrai football. C'est l'histoire et la tradition qui se déroulent ici. Ce n'est pas un stade stérile. C'est vivant, c'est émouvant, c'est la joie et les larmes. Si vous ne pouvez pas l'accepter, c'est que vous n'aimez pas le football."

"Haaland ne passera pas par cette entrée, répond-t-il aux photos défilant sur Twitter, montrant les portes du stade ressemblant à celles d'un foyer familial. Il passera par l'autre entrée de merde que nous avons. Il n'y a pas de grande entrée ici. Il faut l'accepter. Et nous le ferons. Les gens peuvent se moquer de nous, mais cela ne nous dérange pas. Nous avons la peau dure et, en fait, cela montre un peu de peur." Mais les jours de Kenilworth Road sont comptés, un nouveau stade est enfin sur le point d'être construit pour Luton.