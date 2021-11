Premier League: les débuts réussis de Gerrard avec Aston Villa

Pour sa première sur le banc d’Aston Villa, Steven Gerrard a connu la victoire face à Brighton (2-0), ce samedi en Premier League. La légende de Liverpool peut remercier son buteur Ollie Watkins et le défenseur Tyrone Mings, qui lui ont offert son premier succès chez les Villans.

Après une bonne expérience en Ecosse du côté des Glasgow Rangers, Steven Gerrard a accepté de revenir dans son pays natal, l’Angleterre, pour entraîner. Pas dans son club de cœur Liverpool, mais à Aston Villa qui restait sur cinq défaites consécutives en Premier League. Désigné par les dirigeants pour remplacer Dean Smith, l’ancien milieu de terrain était opposé ce samedi à Brighton. Pour sa grande première, Steven Gerrard a réussi à briser cette mauvaise série en voyant sa nouvelle équipe s’imposer 2-0 dans son stade. Pendant longtemps, les Villans ont cru faire match nul face au huitième du championnat.

Mais en fin de match, le buteur vedette de l’équipe Ollie Watkins va ouvrir le score et ainsi inscrire le premier but de l’ère Gerrard. Pour assurer le succès d’Aston Villa, Tyrone Mings s’est chargé quelques minutes après de faire le break. Un premier match idéal pour la légende de Liverpool et le 15e de Premier League. La prochaine rencontre sera face à Crystal Palace le 27 novembre.

"Je suis impliqué à 100%"

À son arrivée, Steven Gerrard avait confié en conférence de presse son bonheur de revenir dans un championnat qu’il connaît très bien: "L’opportunité de revenir en Premier League et de me rapprocher de ma famille sont deux des raisons pour lesquelles ce poste était bon pour moi".

L’Anglais assurait aussi qu’Aston Villa n’était pas un tremplin pour espérer rebondir à Liverpool dans un futur plus ou moins proche: "C’est très injuste de décrire (ce poste) comme un marche-pied, vous ne m’entendrez jamais en parler comme ça. Je suis complètement investi et je vais tout donner à ce poste pour avoir du succès (…) Je suis impliqué à 100, tout comme l’est mon staff". L’aventure commence idéalement pour l’ancien manager des Glasgow Rangers.