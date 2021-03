Manchester City-Manchester United en direct : un derby pour se rapprocher du titre

United peut-il encore contrarier City ?

Manchester City est inarrêtable depuis le début de l'année 2021 et enchaîne les victoires sans discontinuer (21, série en cours), ne laissant pas de miettes à la concurrence et confortant leur large avance en tête du championnat, à 11 journées de la fin. Mais un derby reste un derby et cet après-midi, à partir de 17 h 30, les Red Devils de Solskjaer, 3es au coup d'envoi, auront à cœur d'enfin faire ralentir City et de maintenir un semblant de suspense pour le titre.