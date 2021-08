Premier League: Manchester City passe ses nerfs sur Norwich, premier but pour Grealish

Manchester City a facilement dominé le promu Norwich (5-0) ce samedi lors de la deuxième journée de Premier League. Recrue la plus chère du club, Jack Grealish a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Tout est rentré dans l’ordre du côté de Manchester City. Six jours après la défaite surprise contre Tottenham (1-0), le champion en titre a parfaitement corrigé le tir ce samedi lors de la deuxième journée de Premier League. En manque d’efficacité face aux Spurs, les protégés de Pep Guardiola ont déroulé face à Norwich City (5-0).

Sous les yeux du public de l’Etihad Stadium, de retour à 100% après environ 18 mois de limitations à cause du Covid-19, les Cityzens ont livré une prestation très sérieuse contre le promu. Si Pierre Lees-Melou a débuté pour les Canaries, ni l’ancien de Nice ni Teemu Pukki n’ont réussi à mettre en danger la défense des Skyblues.

Jesus montre la voie, Grealish marque à l'Etihad

Après la défaite inaugurale concédée à Londres, Manchester City s’est rué en attaque contre Norwich. Magnifiquement servi sur le côté droit de la surface, Gabriel Jesus a centré fort devant le but.

En voulant intervenir et dégager le ballon, l’infortuné Grant Hanley n’a pu que dévier vers Tim Krul. Pris par surprise et à contre-pied, le gardien néerlandais n’a rien pu faire si ce n’est d’aller chercher le ballon au fond de ses filets (1-0, 7e).

Assez heureux pour son premier but de la saison, le champion d’Angleterre a ensuite accru sa domination et totalement étouffé son rival du jour. Positionnés très hauts sur le terrain les coéquipiers de Ferran Torres et Bernardo Silva ont éteint les espoirs de Norwich en seulement 22 minutes.

Un nouveau déboulé de Gabriel Jesus dans le couloir droit, puis un centre millimétré du Brésilien, et Jack Grealish a conclu face au but vide. Recrue la plus chère de l’histoire de Manchester City, en attendant peut-être l’arrivée de Harry Kane, l’Anglais aura rapidement fait oublier sa première compliquée face aux Spurs.

Laporte et Sterling buteurs malgré les rumeurs

Préféré au décevant Nathan Aké, Aymeric Laporte a livré une prestation très solide en charnière avec Ruben Dias. Il faut bien avouer que le manque d’ambition des Canaries, éteints par le gros pressing de City, n’a pas eu de quoi inquiéter les locaux. Mieux, l’international espagnol a fait preuve d’une belle efficacité en attaque. Peu après l’heure de jeu, le central a profité d’un corner et d’un cafouillage dans la défense de Norwich pour marquer le cinquième but de sa carrière en Premier League pour sa 76e apparition sous le maillot de Manchester City (3-0, 64e).

Annoncé sur le départ, le Barça s’est un temps positionné au début de l’année, et susceptible de financer l’arrivée de Harry Kane avec un transfert lors du mercato estival, Aymeric Laporte a confirmé qu’il restait toujours aussi impliqué dans le projet des Skyblues.

Lui aussi en manque de confiance ces derniers mois et soumis à une rude concurrence au sein du groupe de Pep Guardiola, Raheem Sterling y est aussi allé de son but. Là encore, Gabriel Jesus a débordé sur le côté droit puis servi l’ailier anglais, seul face au but (4-0, 71e).

Entré en jeu à la place de Jack Grealish, Riyad Mahrez a clos le score. Servi sur un amour d’ouverture de Ruben Dias, l’Algérien a tranquillement ajusté Tim Krul et mis fin au supplice du Batave et de Norwich (5-0, 84e). Fort de cet énorme carton contre le promu, Manchester City a offert un beau spectacle à ses spectateurs massés à l’Etihad Stadium.

Grâce à ce probant succès, l’équipe entraînée par Pep Guardiola grime provisoirement à la quatrième place du classement de Premier League en attendant le déplacement de United à Southampton (dimanche à 15h sur RMC Sport 1) et le derby londonien entre Arsenal et Chelsea (dimanche à 17h sur RMC Sport 1).

Le champion voudra confirmer son retour en forme dès la semaine prochaine et la réception des Gunners. Là encore, le public cityzen risque d’assister à un joli duel.