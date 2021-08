Premier League: pourquoi l'énorme prix payé par Manchester City pour Grealish est justifié

Manchester City fait sa rentrée en Premier League dimanche, avec un choc face à Tottenham. Dans les rangs du champion d'Angleterre, un petit nouveau: Jack Grealish, pour lequel les Skyblues ont déboursé 117 millions d'euros. Une somme colossale mais pas sans justification, comme vous l'explique RMC Sport.

En attendant un éventuel mouvement pour Harry Kane, le joueur anglais le plus cher de l'histoire, c'est lui: Jack Grealish, 25 ans, des chaussettes baissées et un talent qui a déjà plus que fait mouche chez son club de toujours, Aston Villa. Manchester City a déboursé 117 millions d'euros pour faire venir le néo-international anglais.

Un prix que le champion d'Angleterre n'a pas vraiment cherché à faire baisser, conscient du potentiel du garçon. Un joueur anglais, dans un club anglais, vendu par un autre club anglais... il y avait tout pour que le prix flambe. Le joueur en question n'a pourtant pas joué un seul match en Ligue des champions... le grand objectif des Skyblues. Mais son prix semble finalement justifié, comme vous le prouve RMC Sport dans son reportage à retrouver dimanche dans PL Live.

Un gros talent avec encore une marge de progression

On dit souvent que le pic de forme d'un joueur se situe autour de ses 28 ans. Pep Guardiola a donc l'opportunité de faire franchir encore un cap au milieu offensif anglais, qui avait déjà prouvé son potentiel la saison dernière avec une équipe de Villa qui a bouclé l'exercice à une très honorable 11e place.

Les statistiques de Jack Grealish en 2020-2021 © RMC Sport

Véritable détonateur des Villans, Jack Grealish a aussi performé sur le plan individuel. Il a par exemple terminé avec un total de dribbles réussis par match sur la saison 2020-2021 en Premier League de 2,5 en moyenne, devant ses nouveaux coéquipiers de Manchester City (2,1 pour Sterling, 1,9 pour De Bruyne, 1,7 pour Cancelo, Mahrez et Jesus).

Avec une caractéristique qui a sans doute contribué à convaincre Pep Guardiola: sa polyvalence. Le technicien catalan aime pouvoir changer de dispositif tactique et faire naviguer ses joueurs. Et ça tombe bien, sa recrue peut aussi bien jouer meneur de jeu, relayeur, en faux neuf ou sur les deux ailes.

La hype Grealish

Au-delà du sportif, c'est aussi une image que vient d'acquérir City: celle d'un grand talent anglais, finaliste de l'Euro 2021, qui a déjà une chanson à son nom et qui a fait de ses chaussettes baissées à l'ancienne un vrai symbole de hype. Il y a du David Beckham chez Jack Grealish, qui est le joueur des Three Lions qui a vendu le plus de maillot en sélection depuis le début de l'Euro. En cas de flambée sportive à Manchester, le transfert à 117 millions pourrait finalement s'avérer plus que rentable.