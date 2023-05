Premier League: nommé à Leeds, Sam Allardyce se targue d'être l'égal de Guardiola et Klopp

Présenté ce mercredi comme nouveau coach de Leeds United, après le licenciement de Javi Gracia, Sam Allardyce a fait le show en conférence de presse et a tenu à rappeler que s'il avait 68 ans, "personne n'est meilleur" que lui dans le football, pas même Pep Guardiola, Jürgen Klopp ou Mikel Arteta.

Nommé sur le banc de Leeds United ce mercredi, Sam Allardyce n'a pas raté sa première conférence de presse. Celui qui sera chargé de maintenir le club en Premier League, actuellement 17e, a affirmé qu'il était du même niveau que Pep Guardiola, Jürgen Klopp et Mikel Arteta.

12e équipe anglaise

Au chômage depuis la relégation de West Bromwich il y a deux ans, 'Big Sam' va connaître à 68 ans sa 12e équipe anglaise différente en tant que coach. Il a été appelé à la rescousse par Leeds après le licenciement de Javi Gracia ce mercredi. Une lutte pour le maintien dont il est coutumier, lui qui a déjà permis à Sunderland et Crystal Palace de rester dans l'élite par le passé.

Mais après une série noire de cinq matchs sans victoire, le pompier de Premier League va devoir gagner des points face à Manchester City, Newcastle et West Ham pour espérer se maintenir en Premier League. Un défi qui ne lui fait pas peur, puisqu'il estime que son expérience lui permet d'être au moins au niveau des meilleurs managers du championnat comme Pep Guardiola, Jürgen Klopp et Mikel Arteta.

"Je suis au même niveau qu'eux"

"Beaucoup trop de gens pensent que je suis vieux et dépassé, ce qui est loin d'être le cas. J'ai peut-être 68 ans et l'air vieux, mais il n'y a personne devant moi en termes de football. Ni Pep, ni Klopp, ni Arteta. Ils sont tous là, à mon niveau. Ils font ce qu'ils font, je fais ce que je fais. Mais en termes de connaissances et de profondeur, je suis au même niveau qu'eux."



"Je ne dis pas que je suis meilleur qu'eux, mais je suis certainement aussi bon qu'eux." Interrogé sur la possibilité d'accepter le poste de Leeds à long terme, Allardyce a ajouté : "Il ne faut jamais dire jamais. Cela dépendra de ce qui se passera à la fin des quatre matches, de la teneur de la conversation et de mon état d'esprit. Et plus important encore, comment se sent ma femme !"