Leeds change (encore) d'entraîneur, Sam Allardyce de retour en Premier League

Leeds a officialisé ce mercredi matin l'arrivée de Sam Allardyce sur le banc. L'Anglais succède à Javi Gracia quelques semaines seulement après sa nomination et a pour périlleuse mission de réussir à maintenir les Peacocks en Premier League en cette fin de saison.

Sam Allardyce est devenu, ce mercredi, le 4e manager de Leeds en un peu plus d'un an. Après Marcelo Bielsa, Jesse Marsch et Javi Gracia, l'Anglais a été officialisé à la tête des Peacocks jusqu'à la fin de la saison. Son prédécesseur espagnol avait pourtant été nommé le 21 février dernier seulement...

> Suivez toutes les infos mercato sur RMC Sport

"Big Sam" de retour pour éviter la relégation de Leeds

Ce qui a probablement contraint la direction du club à réagir rapidement, c'est la situation alarmante dans laquelle Leeds est plongée. Avec quatre défaites et un nul lors de leurs cinq derniers matchs en championnat, les coéquipiers d'Ilan Meslier pointent au 17e rang en Premier League, à égalité de points avec Nottingham Forest, premier relégable.

"Big Sam" va donc avoir la lourde tâche de redresser la barre. Son profil d'entraîneur expérimenté dans l'opération maintien, que ce soit avec Sunderland, Crystal Palace et Everton, a plu au board des Whites. De plus, Allardyce compte plus de 500 matchs dans l'élite du foot anglais sur le banc en 29 ans de carrière, un CV non-négligeable au moment d'entamer la dernière ligne droite de cet exercice 2022-2023. L'Anglais sera épaulé par Karl Robinson, ancien coach de MK Dons, de Charlton ou d'Oxford.

Pour ses quatre derniers matchs de la saison, Leeds va devoir prendre des points contre des adversaires pour le moins coriaces : déplacement à Manchester City samedi, réception de Newcastle le 13 mai, puis match contre West Ham (à l'extérieur le 21 mai) et face à Tottenham (à domicile le 28 mai) pour finir.