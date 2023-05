Premier League: pour Guardiola, les fans d'Arsenal devraient déjà se satisfaire d'être qualifiés en Ligue des champions

Dans un entretien à Sky Sports, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a estimé que les supporters des Gunners, malgré la lourde défaite contre les Cityzens la semaine passée qui pourrait leur coûter le titre, devraient déjà se satisfaire d'avoir sécurisé leur qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Vainqueur mardi soir à l'Emirates Stadium contre Chelsea (3-1) lors de la 34e journée de Premier League, Arsenal a provisoirement repris la tête du championnat et pas abandonné l'idée de remporter le titre. Et cela même si la lourde défaite la semaine dernière contre Manchester City (4-1) a mis du plomb dans l'aile a cette idée, d'autant que les Cityzens comptent deux rencontres de moins encore à disputer.

D'ailleurs, les coéquipiers d'Erling Haaland disputent ce mercredi soir le premier de leurs deux matchs en retard à domicile contre West Ham (21h). L'occasion parfaite pour repasser devant les Gunners et continuer à leur mettre la pression jusqu'à la fin de saison.

"Arsenal a déjà remporté le titre le plus important de la saison, à savoir la qualification en C1"

Interrogé en amont de la rencontre face aux Hammers par Sky Sports, Pep Guardiola a estimé que malgré leur déception légitime après la correction reçue à l'Etihad, les fans nord-londoniens devraient s'estimer heureux d'avoir déjà gagné - selon lui - un billet précieux, celui d'une participation à la prochaine Ligue des champions.

"Arsenal est déjà qualifié pour la C1, tout est une question de perspective. Peut-être que l'état d'esprit actuel autour du club est un peu plus bas, un peu démoralisé. Mais après sept ans sans la disputer, ils ont déjà remporté le titre le plus important de la saison, à savoir cette qualification en Ligue des champions. Parce que financièrement, au niveau du prestige, des joueurs qui peuvent être prêts à signer au club... Pour toutes ces raisons, c'est le titre le plus important aujourd'hui, de loin, et il est déjà là. Ils ont perdu le dernier match ? Les supporters sont tristes ? Non, je suis sûr qu'ils devraient être contents parce qu'ils ont réalisé quelque chose d'incroyable."

Ces déclarations du manager des champions en titre interviennent quelques jours après que Mikel Arteta se soit dit "insatisfait" de cette qualification en C1, précisant que le club "doit lutter pour remporter chaque trophée". Cela tombe bien, si les Gunners veulent encore espérer un dénouement positif en Premier League, il leur faudra remporter leurs quatre dernières rencontres dont la prochaine, périlleuse, sur la pelouse de Newcastle (dimanche à 17h30). Là même où, la saison dernière, le rêve de top 4 et de C1 s'était effondré...