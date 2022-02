Premier League: Rooney admet qu'il aimerait "diriger" un jour Manchester United

Entraîneur de Derby County en deuxième division anglaise, Wayne Ronney aspire à franchir un palier à l’avenir. Dans un entretien avec le Mirror, l’ancien buteur confie rêver de prendre les commandes de Manchester United ou Everton dans le futur.

Les années passent mais la trace laissée par Wayne Rooney est toujours dans les esprits des fans de Premier League. Formé à Everton, le buteur a atteint la pleine mesure de son talent à Manchester United où il est resté pendant 13 ans. Le temps de marquer l'histoire.

Aujourd’hui à la retraite, l’Anglais est toujours dans le monde du football en tant qu’entraîneur de Derby County, en deuxième division anglaise. Mais l’ex-buteur a des ambitions et souhaite prendre en charge une équipe en Premier League à l’avenir. Dans des propos tenus au Mirror, Rooney a confié avoir deux formations en tête: "Everton et Manchester United sont deux clubs qui me tiennent à cœur. Bien sûr, un jour, j’aimerais diriger l’un ou l’autre. Ils traversent une période difficile."

"Avoir le temps de construire une équipe"

Cinquièmes en championnat et auteurs de prestations contrastées, les Reds Devils vivent une saison compliquée, malgré un effectif alléchant sur le papier. Engagé pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison, Ralf Rangnick semble avoir du mal à imposer sa patte.

Selon Rooney, les Mancuniens doivent penser au long terme s’ils veulent redevenir un candidat crédible pour remporter le championnat: "Ils ont besoin de quelqu’un qui arrive et a du temps. Avoir le temps de construire une équipe. Je pense que les trois prochaines années vont être difficiles pour gagner la Premier League. Ils doivent donner à quelqu’un le temps de construire une équipe."

Son refus de rejoindre Everton

L’ancien international aurait pourtant pu réaliser un de ses vœux il y a quelques jours. Après le licenciement de Rafael Benitez, les dirigeants des Toffees l’ont contacté pour prendre en charge l’équipe. Mais le protagoniste explique ne pas être "allé à l’entretien."

Un refus s’expliquant par sa volonté de sauver Derby County de la relégation. En proie à des gros soucis financiers, l’équipe s’est vu retirer de nombreux points au classement. Malgré la situation, Rooney n’a aucunement l’intention d’abandonner ses joueurs en cours de saison: "Je me suis tenu devant mes joueurs et je leur ai dit: "je suis avec vous, faites-moi confiance, je me bats avec vous" Quel genre de personne serais-je si, à la première occasion, je les quittais?" Son club est actuellement avant-dernier au classement et figure à quatre points du premier non-relégable Reading.