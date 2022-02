Manchester United: les joueurs voudraient Pochettino comme prochain manager

Selon le quotidien anglais The Telegraph, les joueurs de Manchester United poussent pour que Mauricio Pochettino, actuellement en poste sur le banc du PSG, soit leur prochain manager.

Manchester United vit une saison aussi agitée sur le terrain qu’en coulisses. Seulement cinquièmes de Premier League, les Red Devils cherchent leur nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Ils ont déjà remplacé Ole Gunnar Solskajer par Ralf Rangnick fin novembre. Ce dernier doit assurer l’intérim sur le banc jusqu’à l’été prochain avant de prendre d’autres fonctions dans la direction sportive. Mais son sort d’entraîneur pourrait être scellé avant et les quatre prochains matchs pourraient déjà être décisifs, selon The Telegraph.

En attendant, le média anglais indique que les cadres du vestiaire ont déjà un faible pour son successeur pour l'été prochain. Mauricio Pochettino, actuellement en poste au PSG, aurait en effet les faveurs d’une majorité des joueurs. La gestion des hommes de l’Argentin, ses antécédents dans le développement de joueurs, son style de jeu et son expérience en Premier League plaisent beaucoup à l’effectif mancunien. Le clin d'oeil adressé par Dele Alli à Pochettino (les deux se sont connus à Tottenham) illustre les bons rapports entretenus par le technicien avec son groupe.

L’Argentin est lié avec Paris jusqu’en 2023 mais son avenir dans la capitale française semble assez flou au-delà de l’été prochain. Une contre-performance face au Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions pourrait même le placer sur la sellette avant la fin de la saison. Selon The Telegraph, une éventuelle éviction du banc parisien en cours de saison pourrait accélérer sa nomination à Manchester United.

La situation n’en est pas encore arrivée à ce stade. Une chose est sure en revanche, Manchester United nourrit un intérêt de longue date pour l’ancien manager de Tottenham. Il était le favori en 2016 pour succéder à José Mourinho. Son nom est depuis régulièrement cité parmi les cibles prioritaires. Une source du club a confié en janvier au Telegraph que Pochettino "correspond vraiment" aux défis de Manchester United. "L'ajustement, entre où nous en sommes et ce que nous devons faire, avec le type de joueur que nous avons, ça correspond vraiment, a déclaré la source à propos de Pochettino. Si c'est lui, on lui laissera du temps."

Erik ten Hag, en poste à l’Ajax Amsterdam, est une autre cible du club anglais. Rangnick est un grand admirateur du travail du Néerlandais, dont l’avenir s’inscrit en pointillés après le départ de Marc Overmars.