Premier League: Ruben Dias élu meilleur joueur de la saison par les journalistes

Ruben Dias a été élu par les journalistes meilleur joueur de Premier League, devant son coéquipier Kevin De Bruyne. C'est le premier défenseur à recevoir cette distinction depuis 1989.

Ruben Dias n’était pas né en 1989 lorsque Steve Nicol, défenseur de Liverpool, avait été élu par les journalistes meilleur joueur du championnat d’Angleterre. Entre 1989 et 2021, aucun autre défenseur n’a reçu cette distinction. Le Portugais a mis fin ce jeudi à cette très longue disette. Même en 2018-2019, Virgil van Dijk avait été honoré en étant élu par les joueurs, mais pas par les journalistes.

Ruben Dias, cette saison, a réussi à accrocher le plus de votes. Recruté l’été dernier pour 68 millions d’euros, le défenseur central portugais semblait être la pièce manquante du puzzle de Guardiola. Après un début de championnat compliqué pour Manchester City, Dias a été associé à Stones pour former une charnière centrale imprenable, qui a mené le club au titre de champion et à sa première finale de Ligue des champions.

Deuxième portugais après CR7

"En général, ce sont ceux qui finissent les actions qui prennent la lumière, a réagi Ruben Dias auprès de Sky Sports. Recevoir cette distinction veut dire quelque chose et c’est un bel exemple de ce qu’est notre équipe." Dans les votes, le Portugais a devancé son coéquipier Kevin De Bruyne, lui aussi impérial durant cette saison.

Ruben Dias n’est que le cinquième joueur de Manchester City à recevoir le titre de la part des journalistes, succédant notamment à Raheem Sterling en 2018-2019. Il est aussi le deuxième Portugais après Cristiano Ronaldo, élu en 2006-2007 et 2007-2008. Le titre du meilleur joueur de Premier League élu par les joueurs sera lui décerné le 4 juin prochain. Si Dias décroche les deux distinctions, il fera aussi bien que Mohamed Salah ou Ngolo Kanté, ces dernières années.