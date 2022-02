Premier League: Scholes fustige l’attitude des joueurs de Manchester United

Encore accrochés en Premier League, cette fois-ci par Southampton (1-1), les Reds Devils sont toujours peu convaincants dans le jeu. À l’issue du match, la légende de Manchester United Paul Scholes a souligné la mauvaise attitude des Mancuniens sur le terrain.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Manchester United. Que ce soit avec Ole Gunnar Solskjaer ou Ralf Rangnick, le club anglais reste peu séduisant dans le jeu. Ajoutons un Cristiano Ronaldo muet face au but et les Reds Devils ne parviennent pas à gagner. Ce fut encore le cas face à Southampton ce samedi en Premier League (1-1).

Jadon Sancho avait pourtant ouvert le score mais Adams a égalisé peu après le retour des vestiaires. Un scénario que l’ancien milieu de terrain Paul Scholes explique par le manque d’implication des coéquipiers de Harry Maguire: "Ces joueurs ne veulent pas s’occuper du côté obscur du jeu. Vous regardez le match et il est évident que les joueurs ne veulent pas faire un effort pour ce club, ce qui est vraiment fou", a-t-il asséné à BT Sport. Des mots forts de l’ancienne légende envers la formation anglaise, qui est loin d’avoir assuré sa place dans le top 4 à la fin du championnat.

"Il y a de très bons joueurs"

Au vu du talent présent sur le papier au sein de l’effectif des Reds Devils, il est difficile de voir ces derniers ne pas être candidats crédibles pour décrocher le titre. Un constat partagé par Scholes: "Vous regardez la feuille de match... Il y a beaucoup de très bons joueurs dans cette équipe, vous pouvez tousles nommer tous."

L’ex-international anglais a aussi eu des mots pour le coach Ralf Rangnick, qui a du mal à trouver les solutions depuis son arrivée en Angleterre: "Je suis désolé pour le manager parce qu’il fait clairement de son mieux pour préparer son équipe à jouer contre ce type d’équipes. Soit ils n’écoutent pas, soit ils ne peuvent pas le faire ou ne veulent pas le faire."

Un dernier point de vue contredit par le technicien allemand. Ce dernier continue de défendre ses joueurs face aux critiques: "Je ne pense pas que quiconque doive croire que les joueurs se fichent de tout. Je ne pense pas qu’ils soient prêts à le faire, ils ne veulent pas perdre de points." À l’approche du choc en Ligue des champions (le 23 février) contre l’Atlético de Madrid, l'état de forme des Anglais est pour le moment peu rassurant.