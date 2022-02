Premier League: Manchester United perd encore des points contre Southampton, le podium s'éloigne

Manchester United a enchaîné un deuxième match nul consécutif ce samedi face à Southampton (1-1), malgré deux buts refusés. Le podium s'éloigne pour les coéquipiers de Paul Pogba.

Manchester United n'avance toujours pas. Eliminés de la Cup par une D2 et tenus en échec par la lanterne rouge Burnley en milieu de semaine (1-1), les Red Devils ont une nouvelle fois calé ce samedi à Old Trafford face à Southampton (1-1). Pourtant, les coéquipiers de Paul Pogba, titulaire au milieu de terrain, ont poussé dès le coup d'envoi pour faire la différence. Finalement, Jadon Sancho a réussi à faire fléchir la défense des Saints sur une contre-attaque rondement menée (1-0, 21e).

Deux buts refusés

Buteur cette semaine, Pogba aurait pu marquer pour la deuxième journée consécutive mais il a trouvé Ben Forster sur sa route, avant de voir son but refusé avant la mi-temps, Cristiano Ronaldo étant en position de hors-jeu. MU a alors laissé passer sa chance et Southampton en a profité pour revenir après le repos grâce à Che Adams (1-1, 48e).

Sonnés, les Red Devils ont ressorti les crocs dans la dernière demi-heure pour aller chercher la victoire, sous l'impulsion de Maguire, Dalot et Ronaldo. Le Portugais a d'ailleurs cru mettre fin à une série de quatre matchs sans but, mais c'était sans compter sur l'arbitre assistant, venu annuler un deuxième but pour hors-jeu. La balle de match a été sur le crâne de Maguire, mais Forster a sorti un arrêt décisif sur sa ligne dans le temps additionnel pour conserver le nul. Un nul au goût amer pour Manchester United, qui patine à la 5e place, à 7 points du podium.