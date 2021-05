Premier League en direct: suivez le multiplex de la 38e journée

Qui de Chelsea, Liverpool et Leicester terminera dans le top 4 et décrochera son ticket pour la prochaine Ligue des champions? Le multiplex de la 38e et dernière journée de Premier League avec la lutte pour les autres Coupes d'Europe, est à suivre dans notre live commenté à partir de 17h.

Les matchs de la 38e et dernière journée Coup d'envoi à 17h, en direct sur RMC Sport 1 : Arsenal-Brighton Aston Villa-Chelsea Fulham-Newcastle Leeds-West Brom Leicester-Tottenham Liverpool-Crystal Palace Man City-Everton Sheffield Utd-Burnley West Ham-Southampton Wolves-Man Utd Les enjeux de ce multiplex Si Manchester City est déjà sacré et que Fulham, West Brom et Sheffiled sont relégués, tout reste à faire concernant les places européennes. Tous les enjeux de cette 38e journée de Premier League à retrouver dans notre article consacré. Bonjour à tous Bienvenue dans notre live commenté pour vivre en direct l'épilogue de la saison 2020-2021 de Premier League avec 10 matchs au programme! Coup d'envoi de cet ultime multiplex à 17h, à suivre sur RMC Sport 1.