Premier League: un international arrêté à Londres après des accusations de viol

Un joueur international évoluant en Premier League a été arrêté ce lundi dans le nord de Londres pour des accusations de viol, affirme The Telegraph. Si le média britannique ne donne pas le nom de l'individu concerné, il livre quelques informations.

Le joueur a été placé en garde-à-vue

Le joueur visé par ses accusations aurait une vingtaine d'années mais ne peut être nommé pour des raisons juridiques. Il serait actuellement en garde à vue pour être interrogé sur une agression présumée qui aurait eu lieu le mois dernier.

Le quartier général du Metropolitan Police Service de Londres Scotland Yard a confirmé dans un communiqué que le joueur avait été placé en garde à vue dès le début de la journée. Le club aurait été contacté par le Telegraph et serait au courant de l'arrestation du joueur, mais aurait refusé de commenter.

Un joueur "de renommée internationale", participant au Mondial

"Le 4 juillet, une allégation de viol d'une femme d'une vingtaine d'années a été signalée à la police", a déclaré la Met Police dans un communiqué. "Il a été signalé que le viol présumé s'est produit en juin 2022." La police a déclaré que l'homme a été arrêté "à une adresse à Barnet pour suspicion de viol et placé en détention où il demeure". "Les enquêtes sur les circonstances sont en cours", ont ajouté les officiers.

Le joueur est de renommée internationale et on ignore s'il participera désormais au calendrier des rencontres de pré-saison de son club. La saison de Premier League débute le 5 août et le joueur doit également participer à la Coupe du monde au Qatar en novembre prochain.