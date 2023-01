Tottenham - Arsenal : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match ?

C’est un match au sommet qui attend les supporters ce dimanche. Arsenal se déplace à Tottenham pour conserver sa place de leader. Découvrez dans ces lignes sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Tottenham – Arsenal !

Cette saison, les Gunners prennent la tête du classement avec 44 points, 14 matchs gagnés et 40 buts inscrits.

Toutefois, le dernier match d’Arsenal s’est terminé par un nul contre Newcastle (0-0), et malgré la récente victoire en FA Cup, les joueurs de Mikel Arteta connaissent quelques difficultés défensives. En face, les Spurs ont vaincu le Crystal Palace (0-4), puis Portsmouth (1-0) lors du 3e tour de FA Cup. Désormais cinquième avec 33 points, Tottenham va tout faire pour gagner 3 points à domicile et retrouver le podium. Découvrez dans ces lignes sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Tottenham – Arsenal !

