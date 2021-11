Tottenham: Conte fera bien sa première sur le banc face au Vitesse

Arrivé cette semaine à Tottenham pour remplacer Nuno Espirto Santo, Antonio Conte fera bel et bien sa première sur le banc anglais ce jeudi en Ligue Europe Conference face au Vitesse (à 21h, sur RMC Sport). Le coach italien a reçu un permis de travail, lui permettant d'exercer le métier dès ce jeudi.

En difficulté dans son groupe en Ligue Europa Conference avec une actuelle troisième place, Tottenham pourra compter la présence d’Antonio Conte sur le banc de touche. Arrivé cette semaine pour succéder à Nuno Espirito Santo, le coach italien n’était pas encore certain de pouvoir entraîner dès ce jeudi sa nouvelle équipe.

La raison étant qu’il devait obtenir un permis de travail pour exercer le métier. Document que l’ancien manager de l’Inter Milan a reçu peu avant la rencontre de Coupe d’Europe ce jeudi face au Vitesse (à 21h) comme l’a annoncé Tottenham via un communiqué: "Nous pouvons également confirmer qu’Antonio et son équipe d’entraîneurs ont reçu leurs permis de travail et prendront en charge le match de groupe de l’UEFA Europa Conference League ce soir contre Vitesse au Tottenham Hotspur Stadium".

Le club anglais a aussi annoncé les arrivées dans le staff de Conte de Cristian Stellini, Ryan Mason (entraîneurs adjoints), Gianluca Conte (coach technique et analytique), Constantino Coratti, Gian Piero Ventrone et de Stefano Bruno (tous les trois entraîneurs de fitness).

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité l'Europa Conference League

Lloris: "Il (Conte) est très ambitieux"

Troisième de leur groupe en Europe derrière le Vitesse (6 points) et Rennes (7 points), les Spurs (4 points) n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent conserver une chance de se qualifier pour les phases finales de la compétition.

Ce mercredi en conférence de presse, Hugo Lloris s’était exprimé sur l’arrivée de Conte au club: "C’est simple: il est très ambitieux, il croit en tous les joueurs dans le vestiaire, et il veut donner son meilleur pour aider l’équipe à progresser (…) C’est une belle opportunité de travailler avec l’un des meilleurs managers des dernières années".