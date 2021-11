Tottenham: le gros coup de pression de Conte à Ndombele

En conférence de presse ce vendredi, à deux jours d'un rendez-vous important contre Leeds en Premier League, Antonio Conte a fait passer un message clair à Tanguy Ndombele. Il attend bien plus d'efforts de la part du milieu de terrain français.

Mauricio Pochettino, José Mourinho, Ryan Mason et Nuno Espírito Santo. A Tottenham, ces quatre-là ont essayé de tirer le meilleur de Tanguy Ndombele. Sans y parvenir. Branché sur courant alternatif depuis son arrivée chez les Spurs à l’été 2019, l’ancien milieu de terrain de l’OL (24 ans, sept sélections), recruté pour 60 millions d’euros, n’a pas encore réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. La faute à des prestations trop irrégulières. Capable d’être aussi brillant que décevant, il va devoir batailler pour convaincre Antonio Conte de lui faire confiance. Car c’est sur le banc qu’il a pris place lors des deux premiers matchs dirigés par le nouvel homme fort de Tottenham.

Il n’a eu droit qu’à 19 minutes face aux Néerlandais du Vitesse Arnhem (3-2) en Ligue Europa Conference, puis à 6 petites minutes contre Everton (0-0) en Premier League. En conférence de presse ce vendredi, à deux jours de défier Leeds pour la 12e journée de championnat (dimanche 17h30 sur RMC Sport), Conte a fait passer un message clair à Ndombele. En forme d’avertissement.

"Il a du talent mais..."

"J'ai vu de nombreux entraîneurs se débattre à propos de son meilleur poste. Ce qui est sûr, c’est qu’il a de la qualité. En même temps, il doit comprendre que c'est une équipe et qu’il doit jouer pour l'équipe. Il est important de faire ce que le poste vous demande de faire. Nous travaillons très dur avec Tanguy. Et il doit travailler beaucoup plus que les autres, car il a du talent mais il doit mettre ce talent au service de l’équipe. Dans mon football, chaque joueur a des tâches et doit savoir ce qu’il doit faire. Sinon, chaque joueur court partout sur le terrain et c’est du gâchis", a insisté le technicien italien, réputé pour son exigence envers ses joueurs.

Depuis sa signature à Tottenham, Ndombele a disputé 86 matchs toutes compétitions confondues, pour un total de 10 passes et 8 passes décisives. L'absence du milieu anglais Oliver Skipp, suspendu dimanche, pourrait lui permettre de démarrer une rencontre pour la première fois depuis un mois.