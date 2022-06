Watford jouera contre le Qatar en amical, polémique en Angleterre

Watford affrontera l’équipe nationale du Qatar en match amical de pré-saison en juillet. Une nouvelle qui a suscité des critiques, compte tenu de la politique du pays sur les droits humains.

Un amical qui ne passe pas. Relégué en Championship à l’issue de la saison passée, Watford disputera cinq rencontres de préparation au cours de l’été. La deuxième est prévue face à l’équipe nationale du Qatar, comme l’ont dévoilé les Hornets sur leur site, le 10 juillet prochain en Autriche. Un adversaire qui a suscité la colère de certains fans du club londonien.

Les supporters "très déçus" de l'organisation du match

Ainsi, deux groupes de supporters des Hornets ont réagi sur Twitter. "Women of Watford FC et Proud Hornets sont très déçus que Watford affrontera l’équipe nationale du Qatar lors de la préparation, écrivent conjointement les deux associations. Nous exhortons notre équipe à afficher son soutien aux droits humains, à la communauté LGBT+ et aux droits des femmes lors du match, et nous en discuterons avec le club".

Pour rappel, la tenue de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) est fortement critiquée, en raison de la politique du pays sur les des droits des femmes, des communautés LGBT et des droits de l’homme.