Coupe du monde 2022: l'OTAN va apporter son aide au Qatar pour la sécurité du Mondial

Ce jeudi sur son site, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) a publié un communiqué expliquant que l'institution allait bien apporter son soutien au Qatar en matière de sécurité lors du prochain Mondial de football (21 novembre-18 décembre).

Malgré des lois très strictes exhibées de nouveau ces derniers jours dans les médias, notamment après les évocations du Daily Star rapportant que les relations sexuelles hors mariage sont interdites par la loi, le Qatar poursuit l'organisation de son Mondial 2022. Ce jeudi, c'est un communiqué de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) qui fait réagir.

Menaces chimiques, protection des VIP, engins explosifs...

L'institution politico-militaire annonce qu'elle apportera son soutien à l'Etat qatari pour la grand-messe du football, attendue du 21 novembre au 18 décembre prochain dans le pays. En rappelant que "le Qatar est un partenaire activement engagé auprès de l'Alliance atlantique depuis de nombreuses années", elle détaille les contours de ce soutien sécuritaire.

Celui-ci comprendra "une formation contre les menaces posées par les matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN)", dispensée par la Slovaquie et le Centre d'excellence conjoint de l'OTAN pour la défense CBRN en République tchèque. Une première session a, par ailleurs, déjà eu lieu en mai dernier. Les deux autres volets de formation concernent la protection des personnes très importantes (VIP) et "pour contrer les menaces posées par les engins explosifs improvisés, qui sera offerte par la Roumanie".

En mai dernier, une conférence sur l'aspect sécuritaire lors du Mondial s'était tenue dans un palace de Doha. Le Qatar expliquait notamment que pendant le tournoi, un centre de coopération policière internationale serait présent pour mieux prévenir tout incident. Mais quelques semaines plus tôt, en avril, un rapport d'Amnesty International dénonçait les conditions de travail de milliers d'agents de sécurité sur les sites de la Coupe du monde, comparables "à du travail forcé" d'après l'ONG.