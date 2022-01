Watford-Norwich: le but fou et rare de Sargent sur une sorte de coup du scorpion

Le match d’ouverture de la 23e journée de Premier League entre Watford et Norwich a été marqué, entre autre, par l’ouverture du score exceptionnelle des Canaries signée Josh Sargent sur une aile de pigeon géniale.

Ce qui est magique avec la Premier League, c’est que le spectacle est en haut de tableau mais aussi en bas. La preuve ce vendredi avec un spectaculaire et très animé Watford-Norwich. Sur le papier, cette affiche de la 23e journée entre le 17e et le 18e du classement n’avait pas de quoi attirer les foules. Mais les supporters qui se sont rendus à Vicarage Road (tout comme les abonnés RMC Sport qui ont suivi la rencontre sur RMC Sport 1) ne l’ont pas regretté. Au retour des vestiaires après la pause, ils ont tout simplement assisté à l’un des buts de l’année.

Le gros coup de Norwich dans la course au maintien

Il est l’œuvre de Josh Sargent pour les Canaries. Bien servi par Teemu Pukki, le milieu de terrain américain catapulte le ballon dans les buts de Watford grâce un gestie à mi chemin entre une aile de pigeon et un coup du scorpion debout, en pleine course. Une inspiration géniale qui aurait pu compter pour du beurre si l’arbitre de la rencontre avait refusé ce but pour une faute de Pukki.

Il n’en sera rien. Malgré l'intervention de la VAR, ce chef d’oeuvre qui rappelle (un peu) le coup du scorpion d’Olivier Giroud avec Arsenal est finalement validé. A l’issue d’un match débridé, Norwich s’impose 3-0, Sargent s’offrant même un doublé. Les Canaries dépassent les joueurs de Claudio Ranieri et sortent de la zone de relégation.