Wolverhampton: Sarabia explique avoir quitté le PSG pour se "sentir important"

Passé cet hiver du PSG à la lutte pour le maintien en Premier League, Pablo Sarabia s'est confié dans un entretien au Telegraph sur son choix de rejoindre Wolverhampton. Sans accabler Paris.

En six rencontres de Premier League (405 minutes), il a déjà plus joué que lors de la première partie de saison en Ligue 1 (362 minutes). A 30 ans, Pablo Sarabia a fait le choix de quitter pour de bon le PSG cet hiver pour s’engager à Wolverhampton, après avoir passé la saison dernière en prêt au Sporting Portugal. Le milieu offensif espagnol ne voulait plus se contenter de jouer les seconds (ou troisièmes) rôles à Paris. Dans l’ouest de l’Angleterre, il a retrouvé ce qu’il désirait : du temps de jeu. Et un vrai statut.

"Beaucoup de moments difficiles"

Même si sa nouvelle équipe lutte aujourd'hui pour son maintien, il assure n’avoir aucun regret. Au contraire. "C'était incroyable de jouer avec Messi, Mbappé et Neymar. C’était une très bonne expérience, mais pour moi la chose la plus cruciale est de me sentir important dans l'équipe. Je préfère jouer dans une autre équipe pour ressentir cette unité, en faire partie, être un membre de l'équipe et d'une famille, plutôt qu'une simple addition d'individus", raconte-t-il dans un entretien donné au Telegraph. Sans nourrir une quelconque rancune à l’encontre de son ancien club.

"Je n'étais pas heureux de ne pas jouer. C'est très difficile de jouer vu le niveau des joueurs du PSG, alors j'ai pris la décision de venir ici. Dans ma carrière, j'ai traversé beaucoup de moments difficiles, mais maintenant je veux profiter. Je sens qu'en ce moment, j’arrive dans ‘le prime’ de ma carrière", explique celui qui vient d’enchaîner cinq titularisations sous les ordres de Julen Lopetegui. Un entraîneur qui a joué un rôle important dans sa venue chez les Wolves.

"Il m'a appelé très vite [après sa nomination en novembre, ndlr]. J’avais besoin que l'entraîneur croit en moi. Nous nous connaissons depuis longtemps. C'est un très bon coach. J'aime son ADN, sa façon d'entraîner. C'est pourquoi j'étais excité à l'idée de venir ici", assure-t-il. Avec l’envie de "montrer aux supporters le meilleur Pablo Sarabia" et de rester en Angleterre "de nombreuses saisons". Son contrat court jusqu'en 2025 avec l'actuel 15e de Premier League, qui compte seulement trois points d'avance sur la zone rouge à l'heure de recevoir Tottenham ce samedi (16h).