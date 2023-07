Benfica: le superbe accueil des supporters pour le retour d'Angel Di Maria

Après s'être engagé pour une année avec le Benfica, où il avait déjà évolué entre 2007 et 2010, Angel Di Maria a été présenté aux supporters jeudi soir. L'Argentin a reçu un magnifique accueil pour son retour.

Treize ans après, Angel Di Maria est de retour au Benfica Lisbonne, où il était arrivé en 2007. Courtisé par l'Arabie saoudite ces dernières semaines après son passage à la Juventus, le champion du monde argentin a décidé de retourner là où tout a commencé en Europe pour lui. Jeudi soir, "El Fideo" a été présenté aux supporters. Un triomphe.

Contrat d'un an

Invités en début de soirée sur la place du Centenaire, à côté de la statue d'Eusebio, au Stade de la Luz, les fans du Benfica ont réservé un magnifique accueil pour Angel Di Maria. Ils étaient des milliers à chanter en l'honneur de l'attaquant de 35 ans, qui était parti sur un titre de champion du Portugal en 2010.

"Mes sentiments sont uniques, inégalables. Revenir à la maison, parce que je la considère ici, c'est inexplicable", a lancé Di Maria face à la foule. Il s'est ensuite exprimé dans une vidéo: "Je suis éternellement reconnaissant de l'accueil qui m'a été réservé. Je sais que ce n'est pas normal de faire ça au Portugal. Ce qu'ils ont fait pour moi, en venant au stade, est très spécial et très beau."

Transféré au Real Madrid à l'été 2010 contre 33 millions d'euros, Angel Di Maria a notamment décroché la Liga en 2012 et la Ligue des champions en 2014. Après une expérience d'une année à Manchester United, il avait signé au PSG en 2015 où il aura joué à 295 reprises avec cinq titres de champion de France à la clé et un record de nombreuses passés décisives (111).

Angel Di Maria reste sur une saison à la Juventus, où il a disputé 40 matchs, pour huit buts marqués. "On retourne toujours sur les lieux où on a été heureux", écrivait Di Maria ce mercredi pour justifier son retour à Lisbonne. Libre depuis le 1er juillet et la fin de son bail avec le club turinois, Di Maria a signé un contrat d'une saison.