Le message cinglant de la femme de Di Maria pour défendre l'ancien joueur du PSG

Jorgelina Cardoso, femme d'Angel Di Maria, a publié un message virulent sur son compte Instagram pour défendre l’ancien joueur du PSG, critiqué par des fans de Rosario Central, son ancien club, pour sa présence à l’hommage Maxi Rodriguez avec le club rival des Newell’s Old Boys.

La rivalité entre clubs s’invite aussi lors des jubilés. Angel Di Maria (35 ans) en a fait l’expérience ce week-end en se retrouvant vertement critiqué par les fans de Rosario Central, son club formateur pour s’être rendu au jubilé de Maxi Rodriguez chez le grand rival des Newell’s Old Boys. Plusieurs supporters de Rosario ont aussi reproché à l’ancien joueur du PSG ne pas tenir sa promesse de revenir jouer au club, alors qu’un transfert au Benfica semble se dessiner après un an à la Juventus. Jorgelina Cardoso, la femme du milieu offensif, a publié un long message pour s’en prendre à ses détracteurs.

"Personne ne peut jamais rendre tout le monde heureux"

"Quelle chance que la minorité soit ceux qui recherchent la haine, la désunion, génèrent un malaise entre les supporters d'un club et d'un autre, a-t-elle écrit. C'est bien que les gentils gagnent toujours, ceux d'entre nous qui privilégient les valeurs, les principes, l'amitié, le respect, l'empathie. Savez-vous ce que serait l'Argentine si nous nous unissions pour tout comme ce 18 décembre (date de la dernière finale de la Coupe du monde, ndlr)?"

"Je suis très fier de toi, mon amour, que tu n'aies jamais abandonné malgré les insultes que tu as reçues en équipe nationale, a-t-elle ajouté. Mais je suis beaucoup plus fière que tu continues avec le rêve de retourner à Central. Oui! Revenir à Central quand tu veux, pas quand ils vous l'imposent et le commandent comme un dindon "courageux" derrière un téléphone. Seuls ceux d'entre nous qui t’aiment savent que tu aimes Central et que tu n’as pas besoin d'aller voir un match pour dire ce que tu ressens pour le club. Si c'était le cas, ils te critiqueraient aussi en disant "arrête de vendre de la fumée et retourne à Central". Personne ne peut jamais rendre tout le monde heureux."

Jorgelina Cardoso souligne que la loyauté de Di Maria poru Maxi Rodriguez l’a emporté sur la crainte d’être critiqué. "Tu n'as jamais hésité à y aller, c'est ton ami, tu n'allais pas le laisser tomber, conclut-elle. Tu as risqué sans crainte un fan voisin qui aurait pu te siffler 'pour le folklore du football' et non seulement que ça n'est pas arrivé mais ils ont applaudi vous d'une manière que vous ne pouviez pas croire." L’un des héros de la dernière finale de la Coupe du monde a été acclamé par les fans rivaux de Newell(‘s. Et c’est ce qui a certainement chagriné ceux de Central.