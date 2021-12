Le FC Porto, seule équipe invaincue dans les grands championnats d'Europe en 2021

Le FC Porto est la seule équipe des six grands championnats européens à être invaincue en 2021. Elle n'a pas perdu depuis le 30 octobre 2020. Un record unique pour ceux qui sont actuellement premiers de la D1 portugaise.

Un nouveau record. Après la victoire face au Benfica 3-1 le jeudi 30 décembre, le FC Porto est donc invaincu sur l'année civile 2021 en championnat. Les hommes de Sergio Conceição n'ont plus perdu en Liga Portugal Bwin depuis le 30 octobre 2020 et une défaite 3-2 face au Paços Ferreira.

Une première depuis 10 ans

Grâce à leur victoire face au Benfica jeudi dernier (3-1), les Dragons ont repris la tête du championnat portugais, avec 44 points, ex-acquo avec le Sporting et à sept points devant l'autre club lisboète. Cette saison, le FC Porto compte 14 victoires et deux matches nuls, un bilan parfaitement équivalent au Sporting.

L'exploit réalisé par l'actuelle équipe du FC Porto au cours de cette année 2021 qui s'achève n'égale que trois autres records déjà établi par le club dans le passé, depuis la création du championnat national, en 1935. Et tous ces événements se sont produits, curieusement ou non, pendant sous la présidence de l'actuel dirigeant Jorge Pinto da Costa.



Il y a dix ans, en 2011, c'était la dernière fois que le FC Porto avait terminé l'année civile sans défaite, avec une demi-année sous André Villas-Boas et une demi-année sous Vítor Pereira. Il y a eu 29 matches, avec 25 victoires et quatre nuls. Avant cela, en 1995, le FC Porto de Bobby Robson avait disputé 35 matches de championnat, avec 31 victoires et quatre nuls.



La première fois que le club de Porto a réussi une année civile sans défaite en championnat, c'était en 1986, sous la direction d'Artur Jorge, qui l'a mené au titre national et, l'année suivante, en 1987, à la Coupe d'Europe des champions à Vienne. En 86, le FC Porto a disputé 30 matchs de championnat, avec 22 victoires et 8 nuls.



Avec le triomphe dans le derby, l'équipe de Conceição, en 39 matchs pour le championnat en 2021, a atteint 30 victoires et a eu neuf nuls.