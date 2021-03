Sporting: Essugo bat un record de précocité en entrant en jeu et s'effondre en larmes

En remplaçant Joao Mario pour les dernières minutes de la victoire du Sporting contre Guimaraes samedi, dans le cadre de la 24e journée du championnat, Dario Essugo est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga portugaise. Le gamin de 16 ans et six jours n'a pu retenir ses larmes.

On n'est pas sérieux quand on a 16 ans... quoi que. Dario Essugo, lui, marque déjà l'histoire. En entrant en jeu samedi soir lors de la victoire du Sporting contre le Vitoria Guimaraes (1-0), lors de la 24e journée du championnat, le milieu de terrain est devenu le plus jeune de l'histoire à fouler la pelouse lors d'un match de Liga portugaise.

Ronaldo avait commencé plus d'un an plus tard

16 ans et six jours, le gamin formé au club a remplacé Joao Mario à la 84e minute, alors que son équipe menait depuis le but d'Iniacio juste avant la pause. Ce nouveau record détrône celui que détenait Santamaria, qui avait joué son premier match de championnat portugais à 16 ans et 11 mois et 12 jours, en janvier 1999.

"C'est une sensation indescriptible, quelque chose dont je rêvais, a confié le jeune homme après le match. Je remercie tout le monde, ce n'est que le début. Je veux continuer à travailler et aider le club à atteindre ses objectifs." Il a signé son contrat professionnel en début de semaine seulement.

A titre indicatif, Cristiano Ronaldo avait 17 ans, six mois et neuf jours au moment de ses grands débuts dans la compétition... Particulièrement ému, Dario Essugo n'a pu retenir ses larmes au coup de sifflet final: une émotion intense, impossible à contenir, qui a touché tous ses coéquipiers, venus le saluer et le prendre dans leurs bras. Le début, souhaitons-lui, d'une longue carrière.