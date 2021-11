Prix Puskas: un joueur d'Auxerre en en lice pour le plus beau but de l’année

L'ailier de l'AJ, Auxerre Gauthier Hein, a été choisi pour figurer parmi les onze nommés au trophée Puskas, récompensant le plus beau but de l'année. Le résultat du vote sera connu le 17 janvier 2022.

Les nommés pour le prix Puskas ont été dévoilés par la Fifa, et ils sont onze, hommes et femmes confondus, à concourir pour le prix du plus beau but de l’année, dont l’Auxerrois Gauthier Hein, seul représentant français à lutter pour la récompense. Le prix Puskas, nommé ainsi en l’honneur du célèbre buteur hongrois, auteur de réalisations spectaculaires sous le maillot du Real Madrid à son époque, récompense le plus beau but inscrit entre le 8 novembre 2020 et le 7 août 2021 inclus, d’un point de vue esthétique, indépendamment du championnat dans lequel il a été inscrit, et du sexe de son auteur.

"Le lauréat ou la lauréate est sélectionné(e) par un jury international composé, d’une part, d’un panel de FIFA Legends et, d’autre part, des supporters et supportrices du monde entier inscrits sur FIFA.com, précise la FIFA à propos du vote. Les deux composantes du jury disposent du même poids électoral, ce qui signifie que le vote exprimé par chacune d’entre elles (FIFA Legends, supporters et supportrices) compte pour moitié, quel que soit le nombre de votants dans chaque composante.” Cette distinction a été officiellement lancée en 2009, et c’est le Portugais Cristiano Ronaldo qui a remporté l’édition inaugurale de cette récompense.

Succéder à Heung-min Son

Gauthier Hein a été nominé pour son but inscrit avec l'AJA lors du déplacement à Niort le 10 avril la saison dernière. Il y avait inscrit une réalisation fantastique à l’issue d’un enchaînement de toute beauté: incursion depuis le côté droit de la surface de réparation, crochet du gauche pour se débarrasser de trois défenseurs niortais. Bénéficiant d’un contre favorable, il avait ensuite exécuté une roulette pour éliminer deux autres adversaires, et marquer du droit - son mauvais pied ! -, plaçant le ballon dans la lucarne du gardien niortaos. Un but très commenté en France, et qui fait désormais le tour du monde. L’histoire pourrait prendre une tournure encore plus belle, mais pour cela il faudra attendre la clôture des votes, dont le résultat sera dévoilé le 17 janvier, à l’occasion du Trophée The Best.

Gauthier Hein pourra-t-il succéder à Heung-min Son, et rejoindre ainsi des grands noms du football tels que Neymar et Zlatan Ibrahimovic au palmarès de ce trophée ? La concurrence est dense, avec le bijou du milieu offensif de Manchester City Riyad Mahrez, inscrit sous le maillot de l’Algérie, ou encore le lob inscrit depuis le milieu du terrain par Patrick Schick contre l’Ecosse, lors du dernier Euro. La réalisation du Tchèque avait été élue plus beau but de la compétition l’été dernier.