Ligue 2: crochet, roulette... le but fou en solitaire de Gauthier Hein avec Auxerre

Lors de la large victoire d’Auxerre à Niort (4-0), Gauthier Hein s’est particulièrement illustré en inscrivant un but fantastique après avoir passé en revue la défense adverse.

L'AJ Auxerre et Gauthier Hein prennent décidément un malin plaisir à martyriser les Chamois Niortais. Vainqueur 6-0 à l’aller avec déjà un but de l’ancien messin, l’AJA a récidivé en s’imposant 4-0 ce samedi au stade René-Gaillard. Une prestation marquée par le chef-d’œuvre de son numéro 7 à la 69e minute de jeu.

Des petits dribbles, cinq défenseurs dans le vent et une frappe croisée imparable: ce qu’a réalisé Gauthier Hein s’annonce comme l’une des images fortes de la saison 2020-2021 de Ligue 2. Servi par Arcus sur son côté droit, le petit ailier droit (1,70m) a été frappé par un éclair de génie qui n’est pas s’en rappeler un numéro 10 argentin. Crochet intérieur du gauche, conduite de balle, roulette et tir enchaîné du droit, tout est allé très vite dans la surface de Braat et pour sa pauvre défense.

Furlan: "Il ne se sert jamais de son pied droit"

Cette magnifique réalisation n’est que la dixième de la carrière d’Hein, la troisième de la saison pour le gaucher de 24 ans. Un but qui en a surpris plus d’un, à commencer par son coach Jean-Marc Furlan: "Il ne se sert jamais de son pied droit. J’étais scotché sur ce but ! Ça fait plaisir pour lui. C’est un joueur qui rêve d’avoir des stats. Son but peut le libérer".

Grâce à ce large succès, Auxerre se rapproche de la cinquième place, la dernière qualification pour les play-offs, qui n’est plus qu’à quatre points, à six journées de la fin du championnat. Invaincu sur leurs cinq derniers matchs, les hommes de Furlan ont désormais un calendrier favorable pour continuer à faire parler leur talent et espérer accrocher une place de barragiste.