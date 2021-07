PSG: "Donnarumma doit viser le Ballon d'Or" selon Buffon

Gianluigi Donnarumma a signé au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026 à l’issue de son contrat avec l'AC Milan. Dans une interview accordée à Sky Italia, Gianluigi Buffon estime que son successeur peut devenir Ballon d’Or.

Gianluigi Buffon a joué une saison avec le Paris Saint-Germain, en 2018-2019. Après un retour à la Juventus Turin, il a décidé de rejoindre son club formateur, à savoir Parme, qui évolue en Série B. Cela ne l'empêche pas de porter un regard admiratif sur le nouveau champion d'Europe italien, Gianluigi Donnarumma, sacré meilleur joueur de l'Euro 2021 et nouveau portier du PSG. Dans une interview pour Sky Italia, le vainqueur de la Coupe du monde 2006, confie que l'ex-joueur de l'AC Milan peut remporter le Ballon d’Or.

"À mon avis, il peut certainement devenir un Ballon d'Or. Compte tenu de ses qualités et avec ce qu'il a montré, "Gigio" devrait viser le Ballon d'Or. Vous parlez à quelqu'un à qui on a dit à 18 ans que vous pourriez être le deuxième meilleur gardien de l'histoire après Yachine (unique gardien de l’histoire à avoir remporté le trophée en 1956)". J'ai répondu : "Mais pourquoi le deuxième meilleur après Yachine ? Qui a dit que je ne pouvais pas être le plus fort ?". Quand on est jeune, l'objectif doit être de ne pas être satisfait et de toujours viser le meilleur. Gigio doit absolument faire ça", confie-t-il.

Sacré meilleur gardien de l’Euro 2021

Champion d’Europe avec l’Italie il y a quelques jours, Gianluigi Donnarumma, 33 sélections avec l’Italie, a réalisé 3 clean sheets et encaissé seulement 4 buts. Lors de la finale contre l’Angleterre, s’il a encaissé un but dès les premières secondes de jeu, il aura été décisif lors de la séance de penalties où il aura réalisé l’arrêt qu’il faut pour offrir l’Euro à sa sélection italienne.

Actuellement en vacances, il est attendu dans les prochaines semaines au centre Ooredoo afin de démarrer son aventure avec le Paris Saint-Germain.