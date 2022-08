PSG: Galtier souligne le professionnalisme de Navas qui a "des sollicitations"

Christophe Galtier a été clair dès son arrivée, il aurait un numéro 1 et un numéro 2. Gigio Donnarumma a rapidement été choisi comme gardien titulaire, au dépend de Keylor Navas. Présent en conférence de presse ce jeudi à deux jours du match contre Montpellier, Christophe Galtier a vanté le professionalisme du gardien Costaricain.

La situation est, on l'imagine, compliquée pour Keylor Navas, confirmé comme numéro 2 par Christophe Galtier: "ma position était très claire depuis ma prise de fonction. J'ai fait un choix en nommant Gigio numéro 1 et Keylor numéro 2", a rappelé l'entraîneur du PSG.

Le gardien Costaricain, au palmarès bien fourni pourrait nourir une certaine frustration extériorisée de manière négative, mais ce n'est pas le cas. Il fait preuve d'un grand professionalisme.

"C'est plus dur pour Keylor, admet Galtier, mais il est très performant à l'entraînement et on lui doit beaucoup de respect. (...) Il se comporte en très grand professionnel et très grand compétiteur", souligne le tecnicien français.

Keylor Navas est courtisé

Le PSG ne retiendra pas Keylor Navas en cas d'offre satisfaisante et la position du gardien de 35 ans le pousse forcément à la réflexion sur son avenir. Dans le viseur notamment de Naples, qui cherche un gardien titulaire, Keylor Navas "qui a des sollicitations", comme l'a reconnu Galtier, pourrait se laisser tenter par le challenge napolitain.

Rien n'est encore fait mais Keylor Navas pourrait décider de quitter le PSG, pour avoir davantage de temps de jeu.