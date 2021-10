PSG: Pochettino donne son podium pour le Ballon d’or

Dans un entretien avec le média espagnol El Partizado de Cope, l'entraineur du PSG Mauricio Pochettino a évoqué ses favoris pour le Ballon d’or. Parmi eux, figure en tête de liste un joueur qu’il n’aurait jamais imaginé entrainer avec le club de la capitale: Lionel Messi.

Si l’identité du futur Ballon d’or reste encore un mystère, Mauricio Pochettino a déjà une idée des trois joueurs qu’il mettrait sur le podium. Invité à s’exprimer sur l’actualité du PSG auprès du média El Partizado de Cope, l’entraineur du club parisien en a profité pour donner ses favoris dans la course au Ballon d’or. Parmi les 30 nommés, l’Argentin a désigné Lionel Messi comme favori pour remporter cette distinction: "Je le donnerais à Messi. Et si je n’étais pas l’entraineur de Messi, je dirais aussi Messi", a-t-il déclaré.

Vainqueur de la dernière Copa America avec l’Argentine et auteur de 30 buts la saison dernière en championnat avec le Barça, le joueur de 34 ans figure logiquement parmi les mieux placés pour remporter cette distinction. Pour compléter la liste, l’ancien défenseur a cité deux autres attaquants qui ont brillé par leurs statistiques la saison passée.

Lewandowski et Ronaldo sur le podium de Pochettino

Derrière Lionel Messi, l’ancien coach de Tottenham a choisi Robert Lewandowski (32 ans) et Cristiano Ronaldo (36 ans): "Lewandowski devrait être deuxième, et le troisième Cristiano Ronaldo", a-t-il confié.

Considéré comme le mieux placé pour remporter le Ballon d’or 2020 avant que l’évènement ne soit annulé à cause du Covid-19, le buteur polonais a une nouvelle fois crevé l’écran la dernière saison avec le Bayern Munich, avec 41 buts en Bundesliga. Son absence lors de l’élimination des Munichois en quart de finale de la Ligue des champions face au PSG avait grandement diminué les Allemands, malgré les réalisations de son remplaçant Choupo-Moting face au club français.

Concernant Ronaldo, malgré des statistiques folles avec 29 buts en Serie A à la Juventus, l’actuel joueur de Manchester United pourrait payer la mauvaise saison de la Vieille Dame et le parcours mitigé du Portugal lors de l’Euro 2021. Pochettino reste toutefois conquis par les performances du Portugais: "C’est un grand joueur et chaque année il se montre, avec la mentalité, la passion et l’amour avec lesquels il affronte le football", a-t-il conclu.