Retour du public, salles de sport... le plan de déconfinement pour le monde du sport

Le plan de déconfinement du gouvernement, évoqué ce jeudi par BFMTV, concernera évidemment le monde du sport. A partir du 19 mai, le public pourra faire son retour dans les enceintes, mais de manière très partielle. La reprise de l'activité sportive sera également peu à peu autorisée.

Il va falloir se montrer encore patients pour voir des tribunes remplies et des gymnases tournant à plein régime. Mais les amateurs et pratiquants de sport devraient retrouver dans les prochaines semaines quelques libertés. Comme évoqué par BFMTV et la presse régionale ce jeudi, le gouvernement prévoit en effet un plan de déconfinement en quatre étapes (3 mai, 19 mai, 9 juin, 30 juin), qui concerne en partie le monde sportif.

>>> Le sport face au coronavirus en direct

Pour le retour des spectateurs:

A partir du 19 mai, la réouverture des enceintes sportives de plein air et couvertes aux spectateurs sera possible. Mais selon des conditions strictes, forcément. Une jauge maximale de 800 personnes en intérieur et de 1000 personnes en extérieur est évoquée par le gouvernement, qui parle aussi de "protocoles adaptés à chaque lieu et activité". A noter qu'un couvre-feu sera toujours appliqué à cette date, même s'il passera de 19h à 21h. Autant dire que la dernière journée de Ligue 1, par exemple, devrait encore se jouer dans des stades vides.

A partir du 9 juin, il sera possible d'accueillir jusqu'à 5000 personnes dans les établissements sportifs. Mais, nouveauté, l'accès aux enceintes devrait être conditionné à la présentation d'un pass sanitaire, donc pour les spectateurs vaccinés ou présentant - a priori - un test négatif.

A partir du 30 juin, dernière étape du plan de déconfinement, les jauges disparaîtront en théorie, mais pas le pass sanitaire. Le gouvernement, prudent, parle toutefois d'une "limite maximale de public adaptée aux événements et à la situation sanitaire locale".

Pour la reprise de l'activité sportive:

Marre de courir seul autour de votre village depuis des mois? A partir du 19 mai, il sera possible de varier les plaisirs, puisque la reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air sera autorisée, avec toutefois des protocoles adaptés. De plus, toutes les disciplines ne seront pas concernées.

En effet, ce n'est qu'à partir du 9 juin que rouvriront les salles de sport (type fitness-musculation, crossfit) et que la pratique sportive autorisée s'élargira aux sports de contact en plein air et sans contact en intérieur. Avec, encore et toujours, des consignes sanitaires à respecter.