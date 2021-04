Le sport face au coronavirus en direct: 50.000 vaccins livrés pour la Copa America

Les 50.000 doses du vaccin anti-Covid chinois Sinovac, destinées à immuniser joueurs, entraîneurs et arbitres en vue de la Copa América (13 juin - 10 juillet), sont arrivées mercredi en Uruguay. Les doses offertes par l'entreprise Sinovac Biotech vont "garantir la sécurité des protagonistes de la Copa América", s'est félicité le président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) Alejandro Dominguez, présent dans un aéroport proche de Montevideo à l'arrivée du vol transportant le vaccin.

Les vaccins "ne remplaceront d'aucune façon le protocole" sanitaire, a cependant averti le Paraguayen. Egalement présent à l'aéroport de Carrasco, l'ambassadeur chinois en Uruguay Wang Gang a estimé qu'il y aurait "un avant et un après (la livraison) dans les relations entre la Chine et la Conmebol de manière générale, et entre la Chine et la Copa América en particulier".

La distribution des doses auprès des différentes associations va commencer "immédiatement" et la campagne de vaccination sera achevée avant le coup d'envoi de la Copa América, co-organisée par l'Argentine et la Colombie, avait récemment fait savoir la Conmebol.

Les doses seront administrées en priorité aux joueurs et à leur encadrement, avant d'être injectées aux arbitres et au personnel chargé de l'organisation. "Les joueurs qui choisiront de ne pas se faire vacciner ne seront ni pénalisés, ni exclus des compétitions" de la Conmebol, a assuré l'instance. (AFP)