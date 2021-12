Scandale en Colombie, la "finale" d'accession en D1 probablement truquée

L'Union Magdalena s'est imposé samedi sur la pelouse de Llaneros (2-1), et termine de justesse en tête de son groupe pour la promotion en Première division colombienne. Un match entâché de forts soupçons de corruption, l'Union ayant inscrit ses deux buts aux 95e et 96e minutes, avec une défense adverse apathique. De quoi créer un gros scandale en Colombie. Et même une affaire d'Etat...

"Quel manque de respect ce but de l’Unión." Choqué Juan Cuadrado. Comme beaucoup de Colombiens, l’ailier de la Juventus a été scandalisé par le match opposant samedi l'Unión Magdalena à Llaneros (2-1). Cette rencontre, finale de la Primera B, permettait à l’Union, en cas de victoire, de monter en Première Division colombienne. Or le scenario du match, et surtout la façon dont l’équipe de la ville de Santa Marta s’est imposée dans le temps additionnel, fait planer de très gros doutes.

"Une honte pour le football colombien"

Sur la pelouse de Llaneros, l’Union Magdalena était menée 1-0 avant de renverser la partie et de gagner grâce à deux marqués aux 95eme et 96eme minutes. Mais c’est surtout l’incroyable passivité des joueurs locaux, notamment sur le 2eme but de l’Union, qui fait scandale en Colombie. Les images des défenseurs, quasiment à l’arrêt, laissant leur adversaire marquer sans peine laissent peu de doute sur un arrangement entre les deux clubs. "C’est une honte pour le football colombien", a tweeté le milieu de terrain international du FC Porto Matheus Uribe.

C'est devenu une affaire d'Etat

Compte tenu de ces forts soupçons de corruption, Dimayor, l’équivalent de la LFP en Colombie, a indiqué dans un communiqué que ce dossier allait faire l'objet d'une enquête et être examiné par une commission de discipline. Ce match est même devenu une affaire d’Etat puisque le président colombien Ivan Duque n’a pas hésité à parler de "honte nationale". ""Le sport exige de la transparence, de l’honnêteté et une tolérance zéro pour toute situation qui va contre l’éthique sportive."

Le chef de l’Etat a également indiqué que le ministère des Sports sera très attentif quant à d'éventuelles suites en justice. "C'est une honte nationale et internationale, a soufflé Guillermo Herrera Castano, le ministre des Sports sur le site de La Patria. Nous sommes très inquiets qu'un sport comme le football, le plus important du pays, qui devrait être un exemple, puisse être entaché d'actes comme ceux de samedi dans lesquels des actes de corruption ont été possiblement établis."