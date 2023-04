Scandale en Grèce, des arbitres polonais écartés du choc AEK-Aris pour un problème d'alcoolémie

Les arbitres polonais qui devaient arbitrer le choc du championnat grec entre l'AEK et l'Aris Salonique ont été écartés une fois arrivés au pays, accusés d'être "arrivés ivres" et de s'être battus avec des ressortissants grecs dans l'avion. Ils ont été remplacé par un corps arbitral local, alors que la Super League grecque avait fait le choix d'arbitres étrangers pour ses play-offs.

Situation surréaliste dans le football grec. Alors que s'ouvrait la quatrième journée de play-offs dans le groupe luttant pour le titre de la Super League grècque, le match entre l'AEK et l'Aris Salonique a connu un surprenant changement de l'équipe arbitrale quelques heures seulement avant le coup d'envoi. La raison? Les quatre arbitres d'origine polonaise désignés pour la rencontre (le premier arbitre Pawel Raczkowski, ses assistants Radoslav Siecka et Adam Kupcik et le VAR Kristof Jakubik) "sont arrivés ivres à Athènes" et ont même eu une altercation dans l'avion. Une version des faits démentie par les acteurs eux-mêmes.

"Ils se sont battus avec des passagers grecs"

La Superleague avait en effet décidé de remplacer les arbitres locaux par des étrangers, à l'occasion de cette phase finale. Mais cela vire au fiasco. Tout a commencé samedi soir, alors que les quatre Polonais se rendaient en Grèce. "Pendant le vol, ils se sont battus avec des passagers grecs qui vivaient en Pologne et étaient venus visiter leur pays. Les quatre arbitres ont eu une conversation sur le contexte du football grec, disant des choses terribles tout en consommant de grandes quantités d'alcool dans l'avion", rapporte le média grec Gazzetta.gr.

L'altercation a dégénéré lorsque deux citoyens grecs leur ont reproché leur attitude. "Nous connaissons la langue et nous comprenons ce que vous dites", leur ont-ils dit. Les arbitres ont répondu de manière agressive et ont continué à provoquer, "jusqu'à cracher sur l'un d'entre eux" lorsqu'ils sont allés récupérer les bagages. Une version qui est totalement contraire à celle des arbitres.

Une version contestée par les acteurs

Raczkowski, 39 ans, avait déjà arbitré des matchs importants cette saison dans des compétitions européennes, comme Sheriff-Manchester United en Ligue Europa, des matchs en Conférence ou en Ligue des Nations. "Tout ce qui a été écrit sur le fait que nous étions ivres est un mensonge, répond au média grec celui qui devait être arbitre principal de la rencontre. Nous sommes des arbitres professionnels et nous ne nous comporterions jamais de la sorte. Pendant le vol, il s'est passé la chose suivante: deux passagers, qui parlaient les deux langues, ont commencé à nous insulter sans raison. Ils nous ont dit qu'ils soutenaient le Panathinaikos et que le lendemain, ils raconteraient tout à la presse et que nous n'arbiterions pas ce match."



Il a ajouté: "Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Lorsque nous avons atterri, l'un d'entre eux nous a agressés verbalement et m'a craché au visage. Avec l'intervention de la police, l'incident a cessé. Nous n'étions pas ivres. Je suis allé à l'hôtel où j'ai passé toute la nuit, et non dans un bar, comme vous pouvez facilement le voir sur les images de vidéosurveillance. Le matin, alors que personne ne m'avait contacté M. Bennett (Fédération) est venu me chercher à l'hôtel et m'a dit qu'on ne sifflerait pas le match à cause de ces rumeurs."

La Fédération grecque de football a réagi rapidement et a désigné un nouveau corps arbitral très rapidement. C'est Aristotelis Diamantopoulos qui arbitre donc la rencontre entre l'AEK, leader du championnat grec à l'heure actuelle, et l'Aris Salonique. Le coup d'envoi du match a été donné comme d'habitude à 17h dimanche.