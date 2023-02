Séisme en Turquie: le gardien Ahmet Eyup Turkaslan retrouvé mort, annonce son club

Ahmet Eyüp Türkaslan, gardien de but du Yeni Malatyaspor, a été retrouvé mort après le séisme qui a fait plus de 5.000 morts en Turquie et en Syrie.

Le gardien de but Ahmet Eyüp Türkaslan est l'une des victimes du séisme en Turquie et en Syrie qui a fait plus de 5.000 morts. Le décès du footballeur de 28 ans a été annoncée ce mardi 7 février par son club, le Yeni Malatyaspor (deuxième division turque). "Nous ne t'oublierons pas", a notamment publié la formation de la ville de Malatya sur son compte Twitter.

Ahmet Eyüp Türkaslan a été pris au piège dans les décombres d'un bâtiment qui s'est effondré lors du séisme de magnitude 7,8 survenu dans la nuit de lundi dans le Sud-Est de la Turquie. Un tremblement de terre suivi de pas moins de 185 répliques, dont une de 7,5 et une autre de 5,5.

Ahmet Eyüp Türkaslan a disputé 94 matchs dans sa carrière professionnelle. Ses débuts remontent au 2 février 2014. Il est passé par Bugsas Spor, Osmanlispor, Ankaraspor et Ümraniyespor avant de rejoindre le Yeni Malatyaspor au début de la saison 2021-2022 de D1 turque.

Atsu retrouvé vivant

Plus de 30 heures après le premier séisme, le bilan provisoire officiel en Turquie s'élève à plus de 3.500 morts et plus de 20.400 blessés. Mais les secouristes sont toujours à la recherche de personnes portées disparues, également menacées par le froid glacial qui touche la région. Profondément meurtrie, la région turque de Kahramanmaras, difficile d'accès, est ensevelie sous la neige.

Les opérations de secours ont permis le sauvetage du footballeur ghanéen Christian Atsu. L'ancien de Chelsea et Newcastle, qui avait rejoint en septembre le club turc de Haytayspor, a pu être retrouvé en vie à Hatay, selon l'ambassadrice du Ghana en Turquie.