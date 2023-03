Séisme en Turquie: Mbappé apporte son soutien au peuple turc en aidant une récolte de fonds

Kylian Mbappé a participé à une émission de télévision en Turquie pour apporter son soutien à une récolte de fonds en lien avec le séisme qui a dévasté le pays début février.

Près d'un mois après le séisme de magnitude 7,8 qui a dévasté la Turquie, la chaîne de télévision TRT Spor a diffusé mercredi une émission caritative pour récolter des dons. À cette occasion, Kylian Mbappé a accordé une interview pour apporter son soutien face à cet "événement tragique".

"Redonner le sourire aux enfants"

"Je ne peux pas imaginer la douleur que peut ressentir la communauté turque et l'ensemble des habitants, a notamment confié le buteur du Paris Saint-Germain. L'émission d'aujourd'hui est une émission exceptionnelle, qui montre que le football mondial et l'ensemble des communautés soutiennent la Turquie et vont tout faire pour l'aider à se reconstruire. C'est un grand honneur pour moi d'y participer".

Kylian Mbappé a déclaré que ses "prières" allaient pour l'ensemble des victimes et de leurs proches. "J'espère que la Turquie va réussir à se reconstruire du mieux possible pour qu'on puisse revenir jouer en Turquie", a-t-il poursuivi, ajoutant aussi vouloir "redonner sourire aux enfants".

Plus de 44.000 victimes en Turquie

Plus de 50.000 personnes ont péri en Turquie et en Syrie dans les séismes du 6 février, selon un bilan obtenu par l'AFP auprès de plusieurs sources, et réévalué à la hausse côté syrien. En Syrie, le nombre de morts s'élève à plus de 5.900, selon un bilan compilé mardi à partir de recoupements de plusieurs sources. Le dernier bilan turc datant de dimanche est supérieur à 44.300 morts.