AC Milan: Ibrahimovic ne veut pas penser à la retraite

Malgré ses 40 ans et des blessures plus fréquentes, Zlatan Ibrahimovic ne veut pas encore penser au jour où il arrêtera sa carrière. Il veut continuer à jouer tant qu’il sera retenu par ses entraîneurs.

La date du pot de départ de départ à la retraite de Zlatan Ibrahimovic n’approche toujours pas. A 40 ans, l’attaquant de l’AC Milan assure avoir toujours la capacité et la légitimité pour jouer au plus haut niveau. Et il ne compte pas s’arrêter prochainement.

"Tant que je suis appelé, je jouerai"

"Je n'ai pas décidé un jour où je veux arrêter, mais je veux continuer autant que possible et je ne veux pas penser à arrêter, a-t-il confié lundi lors de rassemblement avec la Suède. Je ne veux pas devenir comme ceux qui se sentent tristes en pensant qu’ils pourraient continuer sans le faire, moi je continue. Tant que je suis appelé, je jouerai."



L’ancien joueur du PSG a pourtant connu une succession de blessures ces derniers mois. Mais il met tout en œuvre pour que celles-ci s’espacent. "La saison dernière, j'ai eu plus de blessures que d'habitude car j'ai tout donné, a-t-il expliqué. Après avoir fait 30 ans comme ça, j'ai remarqué que les douleurs physiques ne partaient pas, elles bougent juste. En Italie, à Milan, j'ai un kiné qui me suit 24h/24. Il intervient pour chaque petite chose, dès que je ressens quelque chose je dois me faire soigner immédiatement."

Cette saison, l'attaquant des Rossoneri a disputé 6 matchs (3 buts) pour un total de 284 minutes en Serie A, et deux apparitions en Ligue des champions (46 minutes). Il est actuellement avec la Suède pour disputer les deux matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 contre la Géorgie (11 novembre) et l'Espagne (14 novembre).