AC Milan: le conseil de Berlusconi pour la fin de carrière de Zlatan

Désormais à la tête du club de Monza en deuxième division italienne, Silvio Berlusconi s'est exprimé au sujet l’attaquant star de son ancien club, Zlatan Ibrahimovic. Selon l'homme politique italien, le joueur doit terminer sa carrière avec son équipe actuelle, l'AC Milan.

À l’approche du choc du haut de tableau italien entre l’Inter et l'AC Milan, Silvio Berlusconi s’est confié à propos de l'avenir de l’attaquant star de son ancien club, Zlatan Ibrahimovic, pour Sky Sport: "Ibrahimovic doit terminer sa carrière de la meilleure façon possible et je lui suggère de le faire à l'AC Milan."

Alors que certains médias italiens évoquent la possibilité d’un transfert de l’international suédois vers Monza - en deuxième division italienne - en cas de remontée en Serie A à l'issue de la saison, l'homme politique italien, désormais à la tête du club, ajoute: "C'est important d'avoir des personnages. Balotelli, Boateng et Ibra sont de véritables protagonistes."

Berlusconi: "Dans le derby, je ne soutiendrai que Milan"

L’homme d’affaires rappelle aussi son attachement pour le club qu'il a dirigé pendant trois décennies: "Au cours des deux ou trois derniers mois, j'ai regardé certains matchs de l'Inter et je me suis retrouvé, en tant que citoyen milanais, à encourager les Nerazzurri. J'aime l'Inter et j'espère qu'ils obtiendront de bons résultats", lâche-t-il pourtant. Cependant, Berlusconi n’en démord pas: "Cela dit, évidemment, dans le derby, je ne soutiendrai que Milan." Les deux clubs s'affrontent dimanche.