AC Milan: Pioli déclare sa flamme au Français Pierre Kalulu

Stefano Pioli, entraîneur de l’AC Milan, s’est enthousiasmé pour son jeune défenseur français, Pierre Kalulu (21 ans) après la victoire face à l’AS Rome (3-1), jeudi lors de la 20e journée de Serie A.

L’hécatombe de blessures chez les défenseurs de l’AC Milan (Kjaer, Tomori, Romagnoli, Calabria) arrange bien Pierre Kalulu (21 ans). Le jeune défenseur français a fêté sa sixième titularisation de la saison en Serie A, jeudi lors de la victoire face à l’AS Rome (3-1). L’ancien Lyonnais formait une charnière jeune et expérimentale avec Matteo Gabbia (22 ans). Et elle a tenu, au grand bonheur de Stefano Pioli, entraîneur lombard, qui a salué le caractère de l’international Espoirs français, qui n’a pas joué à son poste de prédilection (arrière droit).

"Il a une personnalité incroyable"

"Kalulu serait idéal comme arrière droit ou dans une défense à trois, a rappelle le technicien sur DAZN. Mais il a une personnalité incroyable: il est intelligent, rapide, il est fort. Il ne me surprend plus, je le connais bien: il est arrivé les lumières éteintes, il s'applique, et je suis content car il était prêt comme Gabbia contre un duo (Abraham-Zaniolo) comme celui de Roma."

Kalulu a rejoint la Lombardie en 2020 après son départ du centre de formation de Lyon où il avait repoussé les offres de premier contrat professionnel. Cela avait d’ailleurs un peu échaudé Jean-Michel Aulas, président du club. "Il avait tout pour réussir probablement à Lyon, avait-il regretté en 2020. Mais dans une année où on était dans de grosses difficultés, évidemment les entraîneurs et le directeur sportif ont tendance à utiliser, essayer de mettre en oeuvre des joueurs qui ont une longue expérience."

Il s’était montré un peu plus critique sur les chances de réussir de son ancien joueur, quelques semaines plus tard en s’exprimant devant des étudiants d’une école de commerce. "J'ai un jeune joueur qui, l'année dernière, était en équipe de France des moins de 19 ans, avait-il déclaré en évoquant Kalulu. Il devait signer pro mais, au dernier moment, il est parti au Milan AC. J'ai eu tout à l'heure, pour un autre sujet, le directeur sportif du Milan AC, Paolo Maldini, que je connais par ailleurs, qui me disait qu'il n'allait probablement pas réussir. Il est parti trop vite alors qu'on avait fait des propositions."