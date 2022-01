Serie A: avec un but de Giroud et un grand Maignan, l’AC Milan surclasse la Roma

Les Milanais se sont largement imposés à domicile face à l’AS Roma (3-1), jeudi soir en match de la 20e journée de Serie A. Olivier Giroud a marqué son premier but depuis deux mois, Zlatan Ibrahimovic a manqué un penalty dans les dernières secondes.

Si l’AC Milan veut croire au Scudetto en fin de saison, son premier depuis 2011, elle sait pouvoir compter sur Olivier Giroud dans sa quête. Titulaire pour le premier match de l’année des Rossoneri, jeudi soir à domicile face à la Roma de José Mourinho et Jordan Veretout, l’inusable attaquant français, 35 ans, a répondu présent.

Et donné raison à Stephano Pioli de le préférer au coup d’envoi à Zlatan Ibrahimovic, de retour après une légère blessure à un genou fin décembre. Bien aidés par un international tricolore (110 sélections, 46 buts) volontaire devant et efficace sur penalty en début de match (8e), les Milanais ont remporté cette belle affiche de la 20e journée de Serie A contre les Romains (3-1).

L’Inter n’est plus qu’à un point

Les Français Pierre Kalulu, dans un inhabituel poste de défenseur central droit, et Mike Maignan, dans le but ont disputé l’intégralité de cette rencontre spectaculaire. L'ex-portier du Losc a notamment brillé avec plusieurs parades.

Junior Messias (17e) et l’ancien Lillois Rafael Leão (82e) ont eux marqué, pendant que Giroud inscrivait lui son cinquième but de la saison en Championnat – son premier depuis le 26 octobre dernier –, tous à Giuseppe Meazza.

Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic, entré dans le dernier quart d’heure et en échec sur penalty dans les derniers instants (90e+3), ont été largement supérieurs aux joueurs de Mourinho. Qui ont craqué, et même fini à neuf en fin de match (exclusions de Rick Karsdorp et Gianluca Mancini). Les Rossoneri enregistrent leur 14e succès de la saison, et reviennent à un petit point du leader, l’Inter, dont le match à Bologne avait été reporté à cause du Covid plus tôt dans la journée.