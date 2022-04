Guerre en Ukraine: moment d'émotion avant le choc Juve-Inter en Italie

Une chanteuse ukrainienne, dont le pays est sous les bombes, a été invitée à se produire à Turin, avant le coup d'envoi du choc Juve-Inter ce dimanche.

L’initiative de la Serie A pour la paix, en pleine guerre en Ukraine, a trouvé une nouvelle traduction concrète sur les pelouses du championnat d’Italie ce week-end. Dans le cadre de la 31e journée, les capitaines portent le brassard avec la mention ‘paix’. Un message qui restera visible jusqu’au terme du championnat, a d’ores et déjà prévenu la Serie A.

A l’occasion de la grosse affiche de la 31e journée entre la Juventus Turin et l’Inter, l'artiste italo-brésilienne Gaia et la chanteuse ukrainienne Kateryna Pavlenko leader du groupe Go_A, se sont également produites sur le terrain, juste avant le début du match, en chantant "Imagine" de John Lennon, devant les équipes présentes sur la pelouse et les supporters en tribunes.

"Je voudrais remercier les clubs pour ce qu'ils ont fait et font pour le peuple ukrainien et promouvoir la paix, a déclaré le président de la Serie A, Lorenzo Casini. J'ai pensé à la chanson "Imagine" parce que c'est une chanson universelle d'espoir, qui est aussi enseignée dans les écoles pour rapprocher les enfants des valeurs de paix, de fraternité et de tolérance. Nous espérons que ce message de paix atteindra le monde entier, nous rappelant ainsi également les principes fondamentaux du sport."

La chanteuse Kateryna Pavlenko est arrivée directement en provenance d’Ukraine et pourrait bien rester en Italie un certain temps