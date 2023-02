Inter Milan: Skriniar privé du capitanat après l'annonce de son probable départ au PSG

Courtisé cet hiver par le PSG, Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter Milan, mais plus pour très longtemps. Avant de probablement rejoindre la France à la fin de son contrat, le défenseur a perdu son brassard de capitaine avec les Italiens. Le coach Simone Inzaghi l’a annoncé en conférence de presse.

Depuis plusieurs mois, le dossier Milan Skriniar agite les actualités du PSG et de l’Inter Milan. Pendant longtemps, les Italiens et le défenseur semblaient partis pour prolonger leur aventure, mais depuis l’intérêt annoncé du PSG l’été dernier, les discussions pour une extension de contrat n’avancent pas, à tel point qu’un départ est désormais inévitable.

Libre à la fin de la saison, le Slovène espérait rejoindre les Parisiens cet hiver, et a même annoncé un accord avec le PSG. Mais les Intéristes n’ayant pas réussi à trouver un remplaçant, le joueur de 27 ans a dû se résoudre à rester six mois de plus en Italie. Auparavant capitaine de l’équipe, Skriniar n’aura plus cette responsabilité, comme annoncé en conférence de presse par Simone Inzaghi: "À cause de ce qui s'est passé, Skriniar ne sera plus capitaine, mais nous en avons déjà parlé calmement avec lui. Notre capitaine est Handanovic."

"Je ne juge pas ses choix"

Ecarté de l’équipe lors du dernier match de coupe face à l’Atalanta, Skriniar devrait récupérer sa place à l’occasion du choc de ce dimanche face à l’AC Milan: "Je ne juge pas ses choix, mais l'homme et le joueur, qui sont uniques. Un type formidable qui travaille bien tous les jours. Il y a de fortes chances qu'il soit dans le match." À voir dans quel état d’esprit sera l’international qui avait à cœur de rejoindre la France.

D’autant que durant le mercato, le principal intéressé avait fait savoir à futbolsfz.sk, que sa signature au PSG était déjà actée: "Oui, c’est vrai, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. J’attends un accord entre les clubs."

Autrefois aimé des supporters, ce feuilleton pourrait avoir mis un coup à la réputation du joueur vis-à-vis des fans. De son côté, le coach milanais ne veut pas prendre parti: "L'accueil des fans à son égard ? Je n'ai pas de message à donner aux fans, je le vois travailler tous les jours et il travaille bien. Ces choses-là sont à l'ordre du jour dans le football et il faut s'y habituer."